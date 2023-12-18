يلا سجل .. رابط تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2024 الصف الثالث الإعدادي

العديد من أولياء الأمور وطلبه الصف الثالث الإعدادي للعام الدراسي 2023/2024 يتساءلون عن استمارة الشهادة الإعدادية الخاصة للصف الثالث الإعدادي، وجدل بالذكر أنه قامت وزاره التربية والتعليم بالإعلان عن رابط يمكن من خلاله التسجيل في استمارة الصف الثالث الإعدادي لعام 2024، وذلك من أجل دخول إجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول، ومن خلال السطور التالية سوف نوضح لكم استمارة الشهادة الإعدادية لعام 2024 الخاصة بالصف الثالث الإعدادي.

تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية

في هذا الوقت الحالي قامت وزاره التربية والتعليم بالإعلان عن لينك يمكن من خلاله التسجيل في استمارة الشهادة الإعدادية لعام 2024 إلكترونيا، بالإضافة إلى ذلك بينت وزارة التربية والتعليم عدد من الضوابط والشروط يجب أن يتبعها الطالب حتى يتمكن من دخول امتحانات الشهادة الإعدادية، وأكدت أنه يجب على الطلاب بسداد المصاريف الخاصة بالامتحانات والتي قد تبلغ حوالي 158 جنيه، بالإضافة إلى ذلك مبلغ قدره 10 جنيهات من أجل دعم المشروعات، واليكم الخطوات اللازمة للتسجيل في لينك الاستمارة:

تبدأ أولى خطوات هو يجب على الطالب الاتصال بمنصة مدرستي التعليمية.

بعد ذلك يقوم الطالب بكتابة كافة البيانات الأساسية والتي قد تتمثل في رقم الوطني وكذلك الإقامة، وغيره.

بعد عدة لحظات سوف تصل رسالة نصية على رقم الهاتف الذي أدخلته تحتوي على كود التحقق

قم بإدخال كود التحقيق في الخانة المخصصة له ثم قم بالضغط على كلمة تحقق

ومن ثم سوف تصل رسالة أخرى تحتوي على اسم المستخدم وكلمة السر الخاصة بك، والجدير بالذكر أنه يجب على كل طالب أن يحافظ على هذه المعلومات وبشكل خاص معلومات تسجيل الدخول حين الحاجة إليها في المستقبل.

رابط استمارة الشهادة الإعدادية

يمكنك تسجيل الاستمارة الخاصة بك التي تتعلق بالصف 3 الإعدادي عن طريق الدخول على رابط الوزارة من هنا، ومن ثم تعبئة كل البيانات المطلوبة منك بشكل صحيح في الأماكن المخصصة لها، ومن ثم طباعة الاستمارة وتقديمها للمدرسة.