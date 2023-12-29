فاتورة التليفون الارضي لشهر ديسمبر 2023 عبر موقع المصرية للاتصالات billing.te.eg

أصبح من الممكن التعرف علي فاتورة التليفون الأرضي من المنزل بسهولة، وذلك يأتي ضمن جهود المصرية للاتصالات لتوصيل المعلومات الهامة للمشتركين والعملاء بشكل دقيق وشفاف، ويتم تحديد قيمة الفاتورة بناءًا على عدد الدقائق المستخدمة في المكالمات الصادرة والواردة، وعدد الرسائل النصية المرسلة والمستلمة، وأي خدمات إضافية أخرى قد تم استخدامها.

الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر ديسمبر

تعد الفواتير الشهرية للتليفون الأرضي من المعلومات الهامة التي يجب على المشتركين التعامل معها بعناية، قد تتضمن الفاتورة تفاصيل مفصلة عن كل مكالمة قام بها المشترك أو استقبلها، بما في ذلك تاريخ ووقت الاتصال ومدة الاتصال، والاستعلام عنها يكون من خلال الخطوات التالية:

فتح موقع شركة المصرية للاتصالات علي الإنترنت، من هنا.

اختيار فاتورة التليفون الأرضي.

أدخل الرقم الخاص بالتليفون.

أدخل كود المحافظة.

الضغط علي استعلم، ومن ثم سوف تظهر قيمة الفاتورة المطلوب سدادها لشهر ديسمبر الحالي، ويلزم علي العملاء دفعها في الوقت المحدد، وذلك لتجنب انقطاع خدمة الاتصال والاستقبال، حيث أن التليفون الأرضي هو وسيلة اتصال هامة في كثير من المؤسسات وهيئات الدولة ولا غني عنه، لذلك يجب دفع الفاتورة في المواعيد المحددة لعدم انقطاع الخدمة.

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي

صار من السهل الآن أن يطلع كل المواطنين عن فاتورة التليفون الأرضي المتعلقة بهم من هنا، فهذا الرابط تم توفيره للاستعلام، وكذلك يمكن من خلاله سداد الفاتورة أيضًا، وهذا بمجرد النقر على زر “ادفع”، ولا بد من أن يتم السداد في الوقت المحدد من جانب الشركة.