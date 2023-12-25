شوف اسمك دلوقتي .. قوائم الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2024

تكافل وكرامة يكون برنامج اجتماعي يكون هدفه لتوفير الحماية الاجتماعية للأسر المحتاجة وتعزيز كرامتهم واستقرارهم، ويعتبر هذا البرنامج من أهم البرامج الاجتماعية التي اتخذتها الحكومة في لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة حياة المواطنين، ومساندتهم في الظروف الاقتصادية والغلاء التي يواجه البلاد بشكل مستمر.

الاستعلام عن معاشات تكافل وكرامة

يمكن لمستفيدي تكافل وكرامة الاستعلام عن موعد صرف المعاش من خلال الآتي:

فتح موقع وزارة التضامن الاجتماعي علي الإنترنت، من هنا.

قم باختيار برنامج تكافل وكرامة.

أدخل الرقم القومي الخاص بالمستفيد

تظهر لك جميع المعلومات الخاصة بتكافل وكرامة.

تضمن برنامج تكافل وكرامة العديد من المزايا للأسر المستحقة للدعم الاجتماعي، حيث أنه يتم توفير دعم مالي للأسر لتلبية حاجاتهم الأساسية مثل الغذاء والإسكان والصحة، ويهدف البرنامج أيضاً إلى تشجيع الأسر على الاكتفاء الذاتي وتحسين ظروفهم المعيشية.

شروط التقديم علي برنامج تكافل وكرامة

وضعت شروط ومعايير من قبل وزارة التضامن الاجتماعي، لضمان وصول الدعم للمستحقين، ومن هذه الشروط الآتي: