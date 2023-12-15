مسلسل صلاح الدين الايوبي مترجم HD.. مضمون مسلسل صلاح الدين الأيوبي

مسلسل صلاح الدين الأيوبي، تتعدد المسلسلات التاريخية التي تعبر عن حقل زمنية مختلفة، ويبقى مسلسل صلاح الدين الأيوبي في طليعة المسلسلات التاريخية التي تجسد شخصية القائد المسلم صلاح الدين الأيوبي الذي طرد الليبيين وتمكن من هزيمتهم في موقعة حطين، وترتب عليها أن تم استرداد بين المقدس من أيديهم، وقد قام ببطولة هذا المسلسل نخبة من ألمع نجوم الفن، وفيما يلي سنتعرف على مسلسل صلاح الدين الأيوبي.

مسلسل صلاح الدين الأيوبي

يتناول مسلسل صلاح الدين الأيوبي الكثير من الأحداث التي عاشها هذا القائد المحنك، الذي رغب في توسيع دولته وضم مصر وبلاد الشام إلى الدولة الإسلامية، فقام بعدة فتوحات وكان من أبرزها موقعة حطين، وقد تم عرض المسلسل على أكثر من قناة وأبطاله هم:

جمال سليمان: صلاح الدين الأيوبي.

سوزان نجم الدين: عصمة الدين خاتون.

باسم ياخور: نور الدين محمود.

نجاح سفكوني: نجم الدين أيوب.

وائل رمضان: رينو دي شاتيون

محمد مفتاح: أسد الدين شيركوه.

مضمون مسلسل صلاح الدين الأيوبي

يتكون مسلسل صلاح الدين الأيوبي من ثلاثين حلقة تدور حول الآتي:

سيرة صلاح الدين الذي تميز بالعدل والشهامة حتى مع غير المسلمين.

حكمته في إصدار الأحكام وتنظيم الجيوش في الحروب.

حروبه الطويلة مع الصليبيين الذين احتلوا بيت المقدس.

صبره على بلاء الصليبيين حتى أظهره الله عليهم وطهر بين المقدس منهم.

الجدير بالذكر أن هذا المسلسل لاقى نجاحا كبيراً بين المسلسلات التاريخية، بسبب براعة الممثلين في الأدوار التي أسندت إليهم.

إلى هنا نكون قد وضحنا بعض المعلومات عن مسلسل صلاح الدين الأيوبي.