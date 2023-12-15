“فلكياً”موعد شهر رمضان 2024.. آداب يجب ممارستهما في شهر رمضان

موعد شهر رمضان 2024، نحن الآن يفصلنا عن شهر رمضان ثلاثة أشهر، حيث اننا في شهر جماد آخر ويعقبه شهر رجب الذي بمجرد أن بها علينا نحس بروائح رمضان العطرة ونسائمه البديعة ، ذلك الشهر الذي أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار، يتسابق فيه الناس لإرضاء ربهم باذلين المعروف للجميع، مخففين آلام البؤساء ومساعدين كل محروم ومأزوم، وفيما يلي سنتعرف على موعد شهر رمضان 2024 .

موعد شهر رمضان 2024

شهر رمضان شهر الخير والبركات، شهر اليمن والطاعات ، فيه تصفد الشياطين ويسلسلها الله تبارك وتعالى ويمنعها من إغواء عباده، وطبقا للأرقام الفلكية نستطيع معرفة ما يلي:

ينتهي شهر شعبان الذي يسبق شهر رمضان في يوم الأحد الموافق 10 مارس لعام

يبدأ شهر رمضان المبارك في يوم الإثنين الموافق 11 مارس لعام 2024، وينتهي في يوم 9 أبريل لعام

وهذه التواريخ فلكية بمعنى أنه لا يثبت صيام شهر رمضان إلا برؤية الهلال، وهذا ما يصرح به مفتي الديار المصرية في نهاية شهر شعبان.

آداب يجب ممارستهما في شهر رمضان

هناك مجموعة من الآداب التي يستحب للمسلم ممارستها في أثناء شهر رمضان، والتي بها ينال ثواب أكبر من الله عز وجل ويرضى، ومن هذه الآداب ما يلي:

يستحب للمسلم المداومة على قراءة القران وذكر الله عز وجل، وأداء الصلاة في أوقاتها بخشوع تام.

يستحب للمسلمين تعجيل الإفطار وتأخير السحور اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم.

يحرص المسلمون طوال شهر رمضان على التصدق على الفقراء والمساكين، كما يلتزمون بأداء زكاة الفطر وفقا للسنة النبوية.

في النهاية نتمنى أن نكون قد أفدنا الجميع بتوضيح موعد شهر رمضان 2024.