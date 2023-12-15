افرحوا .. موعد اجازة نصف العام وفقاً للخريطة الزمنية للعام الدراسي 2024

موعد اجازة نصف العام، أيام قليلة وتبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول لجميع الصفوف، وبعد انتهائها يستعد الطلاب لأخذ فترة راحة بين الفصلين الأول والثاني، تتمثل في إجازة نصف العام الدراسي التي تستمر لمدة 15 يوما، وتبدأ إجازة نصف العام بعد أن ينتهي طلاب الشهادة الاعدادية من أداء امتحاناتهم، وفي السطور التالية سنتعرف على موعد إجازة نصف العام.

موعد اجازة نصف العام

قبل بداية العام الدراسي تقوم وزارة التربية والتعليم بإصدار الخريطة الزمنية التي من خلالها يتعرف الطلاب والمعلمون على خط سير السنة الدراسية، وتتضمن تلك الخريطة ما يلي:

موعد بداية العام الدراسي، وحصر تفصيلي لجميع الإجازات التي يحصل عليها جميع أعضاء التعليم في مصر.

موعد امتحانات الفصلين الدراسيين الأول والثاني.

موعد اجازة نصف العام التي تبدأ في يوم 27 يناير وتستمر حتى يوم 8 فبراير للعام 2024 .

كيفية معرفة الخريطة الزمنية للعام الدراسي

يستطيع أي شخص معرفة الخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي عن طريق مجموعة من الخطوات البسيطة وتتمثل فيما يلي:

يتم الدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم واختيار أيقونة الخدمات.

يتم تحديد اختيار الامتحانات وبالضغط عليه تظهر جميع المعلومات المتعلقة بالامتحانات، بداية من موعد بداية الفصل الدراسي الأول، وحتى نهاية الفصل الدراسي الثاني .

كما أن وزارة التربية والتعليم تحرص على إتاحة الخريطة الزمنية أمام الجميع، عن طريق نشرها على موقعها الخاص بها.

الجدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم في نهاية كل فصل دراسي تبذل أقصى جهودها من أجل تنظيم العملية الامتحانية.

إلى هنا نكون قد وضحنا موعد اجازة نصف العام في السطور السابقة، على أمل أن نكون قد أفدنا الجميع.