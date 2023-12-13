“اسأل على شقتك“ الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي 2024 بالرقم القومي

يبحث الكثير من الأشخاص عن طريقة التقديم في شقق الإسكان الاجتماعي إلكترونيا وبكل سهولة، حيث اتاح الموقع الرسمي الخاص بصندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري الاستعلام أو الاستفسار عن أمر ما بكل سهولة دون الذهاب إلى المقر كما يمكن الاستعلام أيضا بالأرقام الخاصة بشقق الإسكان عن طريق الهاتف المحمول أو التليفون الأرضي أو عبر رسالة نصية على الرقم الخاص بهم.

الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي 2023 بالرقم القومي

توجد بعض الخطوات البسيطة الواجب اتباعها من أجل الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي إلكترونيا بكل سهولة وهذه الخطوات تتمثل في الآتي:

يجب الذهاب أولا إلى الموقع الرسمي الخاص بصندوق الإسكان الاجتماعى والتمويل العقاري.

اختر بعدها كلمة طلبات ثم كلمة متابعة الملفات بشركات الاستعلام من الخيارات المعروضة في القائمة الرئيسية.

سيطلب منك بعد ذلك في الحقول الفارغة إدخال كافة البيانات التي تخص الشخص المتقدم بشكل صحيح في الأماكن المخصصة لهم.

حدد المشروع المتقدم إليه من أجل الحصول على الوحدة السكنية ثم حدد تاريخ التسجيل والمقدم.

حدد موعد التقديم ثم انقر في النهاية على كلمة استعلام.

طرق الاستعلام عن شقق الإسكان الإعلان رقم 16

يمكن الاستعلام عن شقق الإسكان الإعلان رقم 16 سواء للاستفسار أو الحجز من خلال الأرقام الآتية 1188 أو 5777 وذلك من خلال الهاتف المحمول، كما يمكن التواصل من أي خط أرضي عن طريق هذا الرقم 090071117 أو عن طريق إرسال رسالة إلى رقم 1124 بها الرقم القومي الخاص بالمستعلم وقيمة هذه الرسالة هي ثلاثة جنيهات فقط.