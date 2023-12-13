خلاص مافيش فقر تاني “موعد تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور” 5000 جنية لأقل درجة وظيفية بداية من دفعة ديسمبر

يبحث الكثير من العاملين بالقطاع الخاص عن موعد تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور حيث سيتم تطبيق القرار الذي تم اتخاذه في أكتوبر الماضي بزيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص بداية من 1 يناير 2024 ويرتفع الحد الأدنى للأجور إلى 3500 جنيهًا ومن الجدير بالذكر أنه تم زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع العام في شهر سبتمبر الماضي ليصل إلى 4000 جنيهًا ، وخلال السطور القادمة نكشف جميع التفاصيل حول موعد تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور.

موعد تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور

ازدادت عمليات البحث من قبل جميع الموظفين والعاملين بالدولة عن موعد تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور وذلك بالتزامن مع اقتراب بداية العام الميلادي الجديد ، وقد أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن موعد تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص والذي يصل إلى 3500 جنيهًا مع صرف علاوة سنوية تصل إلى 200 جنيه وذلك وفق قرار وزارة التخطيط رقم 90 لعام 2023 والذي تم صدوره في شهر أكتوبر الماضي.

موعد صرف رواتب شهر ديسمبر 2023

يبحث جميع الموظفين والعاملين بقطاعات الدولة المختلفة عن موعد صرف رواتب شهر ديسمبر 2023 وقد اعلنت وزارة المالية أنه سيتم صرف رواتب شهر ديسمبر 2023 بداية من يوم الاثنين الموافق 23 ديسمبر 2023 وتستمر حتى يوم الخميس من نفس الأسبوع وسيتم صرف رواتب شهر ديسمبر بالزيادة الجديدة التي أقرها رئيس الجمهورية في سبتمبر الماضي ، حيث تم زيادة الحد الادنى للأجور وصرف الزيادة الاستثنائية لجميع الدرجات الوظيفية المختلفة.