اتفرج على المناظر الطبيعية .. تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك على النايل سات 2024

قناة ناشيونال جيوغرافيك من القنوات الجميلة التي يحبها الجميع، وبصفة خاصة لمحبي المغامرات والبرامج المختلفة، بدأت ناشونال جرافيك بثها عام 2009م، ومنذ ذلك الحين استطاعت أن تحتل مكان عالية بين قنوات التلفاز، ولذلك سوف نتعرف من خلال مقالنا كيفية ضبط واستقبال تردد قناة ناشيونال جرافيك لعام 2023 نايل سات.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك

قناة ناشونال جيوغرافيك من القنوات الرائعة التي تختص في إذاعة البرامج الترفيهية المتعلقة بعالم البحار والحيوانات والعوالم البرية، وتنقل افضل المغامرات التي تتجدد كل موسم، كما أن من أشهر برامجها البرنامج الذي يدعى سمكة التونة العنيدة، وبرنامج سمكة القرش ومن هنا استطاعت قناة ناشونال جيوغرافيك أن تستمر لمواسم كثيرة وأعوام متعددة، وحققت نجاحا باهر على جميع الأقمار سواء كان قمر نايل سات أو العرب سات، وحتى تستطيع ضبط واستقبال تردد قناة ناشونال جيوغرافيك 2023 على قمر نايل سات عليك اتباع الخطوات الآتية:

سجل تردد القناة هو: 11411

قم بكتابة رمز التمييز هو: 30000

ثم تقوم بضبط معامل تصحيح الخطأ هو: 3/4

بعد ذلك قم باختيار الاستقطاب الأفقي.

وبذلك يتم تنزيل قناه ناشونال جرافيك بنجاح.

طريقة ضبط قناة ناشونال جيوغرافيك عرب سات

بعد أن شرحنا لكم في السطور السابقة كيفية تحميل واستقبال تردد قناة ناشونال جيوغرافيك على قمر النايل سات الآن، سوف نبين لكم كيفية تنزيل على قمر العرب سات:

الخطوة الأولى وهي أن تقوم بضبط التردد هو: 11226

بعد ذلك تقوم باختيار قمر العرب سات.

ثم تقوم بكتابة معدل التمييز هو: 30000

ثم تقوم باختيار معدل الاستقطاب الأفقي.

بعد ذلك تقوم بكتابة معادل تصحيح الخطأ هو: 3/4

أشهر برامج قناة ناشونال جيوغرافيك

تعرض قناة ناشونال جيوغرافيك مجموعة كبيرة من أفضل البرامج الترفيهية ومن أبرزها ما يلي: