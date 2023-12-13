“بعد آخر تعديلات“ معدلات القبول في الجامعات والمعاهد العراقية 2023 لقسم علمي وأدبي

معدلات القبول في الجامعات والمعاهد العراقية 2023 من الأشياء التي يبحث الكثير من الطلاب في العراق عن معدل خاص بالقبول في المعاهد وأيضا المعدل الخاص بالقبول في الكليات شواء للقسم العلمي أو الأدبي، كما أتاحت وزارة التربية والتعليم العالي في العراق إمكانية معرفة معدل القبول بكل سهولة إلكترونيا.

معدلات القبول في الجامعات العراقية القسم العلمي

يوجد معدل خاص بالقبول في الكليات العلمية في العراق وهذا المعدل يكون كالآتي:

القبول في كلية الطب البشري بمجموع يصل إلى 92٪

كما أن معدل القبول في كلية طب الأسنان يصل إلى 90٪.

معدل القبول في كلية الهندسة يصل إلى 75٪.

القبول في كلية الزراعة يكون من 67٪.

كلية علوم الحاسبات تصل معدل القبول إلي 65٪.

طريقة معرفة معدل القبول في الجامعات في العراق

توجد بعض الخطوات البسيطة الواجب اتباعها من أجل معرفة معدل القبول في الجامعات في العراق وهذه الطريقة تكون كالآتي:

يجب أولا الدخول إلي الموقع الرسمي الخاص بوزارة التعليم العالي في العراق.

اختر بعد ذلك كلمة الخدمات الإلكترونية من الخيارات المعروضة في القائمة الرئيسية.

اختر كلمة دليل الطالب ثم قم في النهاية عرض كافة المعلومات التي تخص معدلات القبول للقسم العلمي أو الأدبي أو للمعاهد.

معدل القبول في القسم الأدبي في العراق

يوجد معدل خاص بالقبول في الكليات التي تخص القسم الأدبي في العراق وهذا المعدل يتمثل في الآتي: