1000 جنية في جيبك حالًا “رابط التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة 2024”

أطلقت وزارة العمل رابطًا إلكترونيًا حديثًا، يتاح من خلاله تسجيل بيانات العمالة غير المنتظمة بهدف الحصول على منحة مالية تبلغ 1000 جنيه، وذلك وفقًا لأحكام القانون رقم 12 لعام 2003 المتعلق بالعمل، يتيح هذا الرابط فرصة للعمال غير المنتظمين لتقديم البيانات الضرورية للتأهل لهذه المنحة النقدية، التي تشكل دعمًا هامًا خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.

رابط التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة

بإمكان العمال غير المنتظمين الاستفادة من هذا الرابط الذي يتيح لهم إمكانية تسجيل المعلومات المطلوبة عبر الرابط التالي: https://mom.manpower.gov.eg/

الخطوات الضرورية لتسجيل العمالة غير المنتظمة

البيانات المطلوبة:

صورة بطاقة الرقم القومي.

صورة من بطاقة التأمين الاجتماعي.

وثيقة تثبت حالة ومهنة العامل غير المنتظم.

وثيقة تثبت عنوان السكن الحالي، مع إرفاق فواتير المرافق (غاز، مياه، كهرباء).

تحديد الهوية:

يشترط تقديم وثائق تثبت هوية العامل وحالته المهنية لضمان استحقاقه للمنحة.

توفير معلومات السكن:

يجب على العامل تقديم وثائق تثبت عنوان سكنه الحالي، مع إرفاق فواتير المرافق كدليل إضافي.

طرق التأمين على العمالة غير المنتظمة