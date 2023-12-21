ابنك مش هيتحرك من مكانه .. الآن نزل تردد قناة طيور بيبي الجديد 2024

قناة طيور بيبي مشهورة بتميزها الكبير ببث محتوى كرتوني مميز وممتع، وتعرف بتقديمها لمحتوى استثنائي للصغار متضمنًا أغاني وأناشيد رائعة تؤدى بصوت مجموعة من الأطفال المحببين للقلوب، إلى جانب البرامج التثقيفية والإرشادات التي تترض عبرها، لمزيد من التفاصيل كونوا معنا.

تردد قناة طيور بيبي

قامت هذه القناة مؤخرًا بتجديد ترددها التلفزيوني لضمان استمرارية متابعة الجمهور لها بسلاسة مع التركيز على تطوير جودة الصوت والصورة بهدف توفير تجربة مشاهدة خالية من المشكلات الفنية أو الإزعاج، وذلك ليستمتع المشاهدون بأناشيد وبرامج القناة بأفضل شكل ممكن، لهذا السبب شرع الأعداد الهائلة من معجبي هذه القناة والتي يقدر عددهم بالملايين في العالم العربي في السعي للعثور على التردد الجديد للقناة بهدف إضافته والاستمتاع بمحتوياتها المتنوعة:

القمر المتعلق بالقناة هو : النايل سات.

التردد : 11274.

معدل الترميز : 27500.

معامل تعديل الخطأ: ¾.

معدل الاستقطاب : H.

نبذة عن قناة طيور بيبي

استطاعت قناة طيور الجنة أن تثبت وجودها وتنافس على مدى فترة طويلة جدًا مختلف القنوات الجديدة والعتيقة التي بزغت في عالم التلفزيون ومع ذلك، فهي ما زالت تحافظ على مركزها الريادي وتتبوأ قائمة القنوات المفضلة، إذ تعتز بها جموع هائلة من الصغار ويستمر أيضاً الأكبر سنًا بمتابعتها، ومن الجدير بالذكر أن تلك القناة تكون من أهم وأبرز القنوات الجميلة التي تظل تبث المحتوى المتعلق بها بكفاءة عالية، وكذلك وضوح في الصورة، كذلك أن تلك القناة تتسم بسمات أخرى من بينها: