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اتفرج حالًا عليها “موعد عرض مسلسل طائر الرفراف الحلقة الجديدة” على لاروزا وقصة عشق
في عالم مليء بالأعمال الفنية والدرامية، يبرز مسلسل “طائر الرفراف” كواحد من الأعمال البارزة التي تحظى بإعجاب الجماهير العربية وتجذب انتباه المشاهدين بشكل لافت، يعد هذا العمل الدرامي التركي من بين الإنتاجات التلفزيونية التي استحوذت على قلوب المتابعين، حيث يمزج بين العناصر الرومانسية والتشويق بطريقة مبتكرة ومثيرة، من خلال تقديم قصة غنية بالأحداث المشوقة والشخصيات المعبرة، تمكن “طائر الرفراف” من أن يخطف الأنظار ويترك بصمة قوية في عالم الدراما التلفزيونية يتميز المسلسل بفريق عمل مميز، حيث يقدم الممثلون أداءً استثنائيًا يعزز قوة السرد ويضفي على الشخصيات عمقًا يجعلها تتفاعل مع عواطف وتطلعات المشاهدين.
موعد عرض مسلسل طائر الرفراف الحلقة الجديدة
- تم انطلاق الموسم الثاني في 15 سبتمبر 2023، وقد أثارت الحلقة الأولى إعجاب الجماهير بفضل قصتها المثيرة وتطوراتها المفاجئة
- يعرض المسلسل باللغة التركية ويتم تقديمه مدبلجًا باللغة العربية على قنوات فضائية عدة، مما يمكن المشاهدين من متابعة أحداثه بسهولة.
- قناة ستار تي في تحتل مكانة رئيسية في جدول عرض المسلسل، حيث يتم بثه يوم الجمعة في تمام الساعة 8:00 مساءً.
- كما تلتزم قناة تي ار تي بعرض الحلقات في أوقات محددة، بينما تقدم قناة ام بي سي 4 المسلسل في تمام الساعة 9:00 مساءً.
- رغم نجاح المسلسل، إلا أنه شهد تأجيل بث بعض الحلقات بناءً على قرار من الشركة المنتجة.
- يعود ذلك إلى التطورات الحالية في الأراضي الفلسطينية والقصف الإسرائيلي في قطاع غزة.
- يظهر هذا التأجيل التضامن الواضح مع الأحداث الإنسانية، ويبرز الدور الاجتماعي للفن والترفيه في التعبير عن التضامن مع الظروف الصعبة.
- على صعيد آخر، يستمر تألق أداء فريق العمل والكتابة السيناريوية في جذب انتباه المشاهدين، ويشير النجاح المتواصل إلى استمرار المسلسل في صدارة الدراما التركية التي تحظى بإعجاب واستحسان الجماهير.