رابط  وخطوات التقديم الى وظائف شركة الكهرباء 2023-2024

العديد من المواطنين يبحث عن لينك التسجيل في وظائف شركة الكهرباء لعام 2023 ، ويتم البحث عن شروط وأوراق القبول اللازمة للتقديم في هذه الوظائف، وتقوم شركة الكهرباء في مصر بالإعلان على أنها بحاجة للعديد من الموظفين وتشير في بيانها الرسمي المنشور على موقعها الرسمي على الإنترنت إلى أنها بحاجة لخريجي الهندسة والحاسبات والمعلومات والعلوم، كما تعلن الشركة عن حاجتها أيضًا للخريجين من المعاهد الفنية الصناعية والمدارس والتخصصات أخرى، ومن خلال السطور التالية سوف نتعرف على طريقة التقديم الى وظائف الكهرباء 2023-2024.

التقديم الى وظائف شركة الكهرباء

يمكن بكل سهولة التقديم على وظائف شركة الكهرباء 2023-2024 وذلك تبعا للخطوات الاتية:

في البداية قم بزيارة الموقع الرسمي الخاص بشركة الكهرباء في مصر، من هنا.

اختر قسم “وظائف الشركة الكهربائية”.

حدد الوظيفة المناسبة لك من بين الوظائف المعروضة.

قراءة الشروط والأحكام والتخصصات المطلوبة لكل وظيفة.

اختر التخصص الذي تناسبك.

قم بإدخال بياناتك الشخصية في الحقول المطلوبة.

انقر على زر “إرسال البيانات” أو ما يماثله.

التخصصات المطلوبة في شركة الكهرباء

قامة شركة الكهرباء بتحديد عدد من التخصصات المطلوبة وهي كتالي:

فنيون: تبريد وتكييف، أجهزة وتحكم، كيمياء، ميكانيكا قوى، تشكيل معادن ولحام،

مهندسون: كهرباء قوى، مدني، معماري، ميكانيكا قوى، كيميائي.

مهندس حاسوب ونظم معلومات.

كيميائيون: كيمياء عامة، وخاصة.

شروط التقديم الى وظائف الكهرباء

توجد بعض الشروط الأساسية للتقديم على وظائف شركة الكهرباء لعام 2023، وتشمل: