القديم وصل ل 45 جنيه.. أسعار البصل اليوم+ موعد انخفاض أسعار البصل

أسعار البصل اليوم، أكد حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضار والفاكهة، أن أسعار البصل في أسواق الجملة تتراوح اليوم بين 25 جنيهًا و30 جنيهًا للكميات الجديدة، و35 جنيهًا للكميات القديمة، أما في الأسواق التجزئة، فتتراوح الأسعار بين 40 جنيهًا و45 جنيهًا، وأشار إلى أنه لا يمكنه الكذب بهذا الشأن.

أسعار البصل اليوم

أسعار البصل اليوم، وأضاف نائب رئيس شعبة الخضار خلال مقابلة تلفزيونية أنه في نهاية الموسم الحالي، لا يتوفر بصل قديم بسبب تراجع الإنتاجية بسبب الظروف الجوية غير المستقرة وتغير المناخ.

شعبة الخضار تعلن سعر البصل اليوم

وفي سياق آخر، كشف حاتم النجيب عن توقعاته بانخفاض أسعار البصل في الأسواق في شهر أبريل المقبل، وأوصى نائب رئيس شعبة الخضار، في نفس المقابلة التلفزيونية، المزارعين بعدم تخزين البصل لتجنب ارتفاع الأسعار، وشدد على ضرورة توفير منافذ ثابتة ومتحركة لبيع الخضروات بأسعار تعكس التكلفة الحقيقية.

موعد انخفاض أسعار البصل

وأضاف نائب مدير مصلحة الخضار في كلمة متلفزة: أدعو المزارعين إلى عدم تخزين البصل تجنباً لارتفاع الأسعار، ويجب إنشاء منافذ ثابتة ومتنقلة لبيع الخضار بأسعار التكلفة.

أحمد موسى: محدش هيموت لو ملقاش سكر أو بصل

وقال أحمد موسى في تصريحات تلفزيونية: الإعلام الغربي يريد أن يعرف ويتحدث عن حقيقة أن الشعب المصري لديه مشكلة، وأن هناك حرب بجانبه، وأنه شارك في الانتخابات… لكن الناس يقولون إنني قد يكون منزعجاً، أو متعباً لأن كيلو البصل وصل إلى 30 أو 40 جنيهاً، وكيلو السكر لا يزال يساوي 60 جنيهاً… ولكن هذا أيضاً سوف يمر.

وأكمل: محدش هيموت لو ملقاش سكر أو بصل.. أنا بقولك الواقع، وبقول ده فخر بـ شعبنا.