هتلحق تقبض بيها شهر يناير “خطوات استخراج بطاقة التموين” .. من غير شروط خالص

وفقًا لتوجيهات وزارة التموين والتجارة الداخلية، يتوجب على المواطنين اتباع خطوات محددة لاستخراج بطاقة تموينية ذكية جديدة للأسر غير المقيدة تموينيا، يجب على المواطن الذي يرغب في الحصول على البطاقة التموينية الجديدة الالتزام بالإجراءات التالية:

خطوات استخراج بطاقة التموين

تقديم الطلب وتحرير النموذج:

يقوم المواطن بملء النموذج الخاص بطلب البطاقة الجديدة لدى مكتب التموين المختص، ويقوم بتقديمه مع المستندات المطلوبة، وهي:

صور بطاقة الرقم القومي لرب الأسرة والزوجة.

صور بطاقات أو صور شهادات ميلاد الرقم القومي للمستفيدين.

المستند الدال على استحقاق صاحب الطلب للبطاقة التموينية.

فحص المستندات:

يقوم مكتب التموين بفحص المستندات المقدمة والتحقق من عدم وجود بطاقة تموينية سابقة للمواطن أو لأحد المستفيدين لضمان عدم إصدار بطاقات مكررة.

إرسال النموذج للمركز:

بعد الاعتماد، يتم إرسال النموذج إلى مركز الخدمة وتسليمه من خلال سركي التسليمات.

إدخال بيانات البطاقة:

يقوم مركز الخدمة بإدخال بيانات البطاقة التموينية الجديدة للمواطن على النظام بناءً على بيانات النموذج المعتمد من مكتب التموين والمديرية.

طباعة البطاقة الذكية:

تقوم الشركة المنفذة بطباعة البطاقة الذكية وبطاقة الرقم السري خلال أسبوعين وإرسالها إلى مكتب التموين مع تقرير مفصل عن بيانات البطاقة وكافة المستندات.

استلام البطاقة:

يقوم المواطن بالتوجه إلى مكتب التموين لاستلام البطاقة الجديدة بعد التأكد من جميع بياناته من التقرير المفصل.

استلام الرقم السري:

يتوجه المواطن إلى مركز الخدمة لاستلام الرقم السري الخاص بالبطاقة الجديدة بعد إثبات الشخصية.

صرف المقررات التموينية: