كيفية التقديم في الكلية العسكرية العراق 2024 وأهم شروط القبول

ما زالت عمليات البحث مستمرة بشكل كبير حول كيفية التقديم في الكلية العسكرية بالعراق 2023، التي تم فتح باب القبول بها للعديد من الطلاب الراغبين في الالتحاق بها، وذلك لجميع من انتهوا من المرحلة الثانوية، حيث إن الكلية تحظى بمكانة كبيرة أمام باقي الكليات الأخرى، نظرًا لمستقبلهم القيم، والمكانة العُليا التي لا يمكن توافرها في أي كلية أخرى، ويمكن التقديم في الكلية كما سنوضحه لكم في السطور التالية.

كيفية التقديم في الكلية العسكرية 2024

حتى يسهل على جميع الطلاب إمكانية التقديم على الكلية العسكرية في العراق، والحصول على أعلى المزايا التنافسية التي لا يمكن توافرها في أي كلية أخرى، لابد من اتباع الخطوات التي تتمثل في الأتي:-

في البداية يتم الذهاب إلى موقع وزارة الدفاع العراقية.

ثم يتم الضغط على زر “تسجيل الدخول”.

لتتمكن من القيام بالتقديم إلى الكلية.

عليك ملء استمارة القبول الإلكترونية.

ومن ثم يتم إرفاق المستندات المطلوبة من أجل القبول.

التأكد من جميع المعلومات والوثائق التي تم إدخالها عبر الموقع الرسمي للوزارة.

ليتم في النهاية الضغط على زر “إرسال الطلب”.

شروط القبول في الكلية العسكرية العراق 2024

هناك مجموعة من الشروط يجب أن تنطبق على كافة المتقدمين للقبول في الكلية العسكري العراق 2024 كما يلي:-