“من عمر 6 شهور بس” خطوات إضافة المواليد على بطاقة التموين عشان تلحق زيادة تموين شهر يناير 2024

يبحث الكثير من المواطنين عن إضافة المواليد على بطاقة التموين حيث أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن الأوراق المطلوبة لإضافة المواليد على بطاقة التموين ، حيث يتم استقبال المواليد الجدد من جميع المواطنين من حاملي بطاقة تكافل وكرامة أو كارت الخدمات المتكاملة أو المواطنين مستحقي معاش التضامن الاجتماعي من أبناء الشهداء وغير ذلك وخلال السطور التالية نكشف عن شرط إضافة المواليد على بطاقة التموين.

خطوات إضافة المواليد على بطاقة التموين

وأعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن شروط إضافة المواليد على بطاقة التموين وذلك بداية من شهر يناير 2023 حيث يتم استقبال المواليد الجدد بحيث لا تقل اعمارهم عن 4 أعوام ولا يزيد عدد أفراد الاسرة عن 5 أفراد في البطاقة الواحدة وإليكم خطوات إضافة المواليد على بطاقة التموين عبر موقع بوابة مصر الرقمية.

أولًا يجب الدخول عبر بوابة مصر الرقمية من هنا.

ثم يجب الدخول عبر “التموين”.

ثم قم باختيار “إضافة المواليد الجدد”.

ثم قم بإدخال بيانات بطاقة التموين.

ثم قم برفع جميع شهادات ميلاد الأبناء والرقم القومي.

ثم قم بتسجيل اسم الأم و الاب.

ثم قم بإضافة صلة القرابة.

ثم قم بكتابة اسم الطفل أو الطفلة كما هو مدون في شهادة الميلاد.

ثم اضغط على “ارسال الطلب”.

سعر السكر في بطاقة التموين

بعد معرفة شروط إضافة المواليد على بطاقة التموين يبحث الكثير من المواطنين عن سعر السكر في التموين والذي وصل إلى 13 جنيهًا ويحصل الفرد على كيلو سكر واحد ، وتم توفير السكر الحر على التموين بسعر 27 جنيهًا ، وكل بطاقة تموينية أكثر من 4 أفراد تحصل على 2 كيلو سكر