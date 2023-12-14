تبكير تاريخ إيداع معاشات تكافل وكرامة شهر ديسمبر 2023 “لخمس فئات فقط” + زيادة جديدة 500ج

مع اقتراب موعد صرف معاشات تكافل وكرامة يبحث الكثير من المواطنين عن تاريخ إيداع معاشات تكافل وكرامة شهر ديسمبر 2023 حيث أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي أنه سيتم إيداع معاشات تكافل وكرامة يوم 15 ديسمبر 2023 والذي يوافق يوم الجمعة القادمة ويستطيع جميع المواطنين صرف معاشات تكافل وكرامة يوم السبت القادم من جميع مكاتب البريد أو عبر ماكينات الصرف الألي.

تاريخ إيداع معاشات تكافل وكرامة شهر ديسمبر 2023

ازدادت عمليات البحث في الساعات الأخيرة الماضية عن تاريخ إيداع معاشات تكافل وكرامة شهر ديسمبر 2023 وذلك يوم 15 ديسمبر القادم ، ويعتبر معاش تكافل وكرامة من أهم وسائل الدعم ومصادر الدخل التي يعتمد عليها الكثير من المواطنين المصريين خلال السنوات الأخيرة الماضية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وغلاء الأسعار في الفترة الاخيرة.

خطوات التقديم للحصول على معاش تكافل وكرامة

بعد التعرف على تاريخ إيداع معاشات تكافل وكرامة شهر ديسمبر 2023 يبحث الكثير من المواطنين عن خطوات التقديم للحصول على معاش تكافل وكرامة ، حيث أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن زيادة عدد كبير من الأسر المصرية للحصول على معاش تكافل وكرامة مع بداية العام الميلادي الجديد ويجب تقديم جميع الأوراق التالية في مكتب الخدمات الاجتماعي في المركز التابع لمحل اقامتك :