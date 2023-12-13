تردد قناة توم وجيري للأطفال على النايل سات 2024 لمُتابعة أروع أفلام الكرتون وعناد القط والفأر

تعد قناة توم وجيري من أهم قنوات الأطفال التي تُقدم محتوى فريد ومميز من نوعه لشريحة كبيرة من الأشخاص وخاصة الأطفال العاشقين لمشاهدة الأفلام الكرتونية والأناشيد الدينية المختلفة التي يتم عرضها على القناة، حتى أنها تتميز بصورة واضحة ودقة عالية في الصوت، وتقدم أشكالًا ورسومًا متحركة كوميدية على أعلى مستوى، واشتهرت القناة بأنه تقدم مغامرة مستمرة بين القط والفأر ، ليعشقة جزء كبير من الأطفال.

تردد قناة توم وجيري للأطفال 2024

قناة توم وجيري من أهم القنوات الفضائية المُفضلة لدى العديد من الأطفال في مختلف الفئات العُمرية المختلفة، حتى أن محتواها مميز بدرجة كبيرة، ويمكن مشاهدتها على مدار اليوم دون ملل، إضافة إلى إمكانية القيام بإستقبال القناة وفقًا للبيانات التي تتمثل في الأتي:-

القمر الصناعي الخاص بالقناة هو النايل سات.

بينما تردد القناة يكون 11354.

إضافة إلى أن استقطاب القناة فهو رأسي.

بينما معدل الترميز الخاص بالقناة يكون 27500.

معامل تصحيح الخطأ للقناة يكون ⅚.

خطوات استقبال قناة توم وجيري 2024

من السهل إمكانية القيام بإستقبال قناة توم وجيري الجديد للأطفال، كما في الخطوات الأتيه:-