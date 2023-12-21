“بعد غلاء الأسعار” تعرف على أسعار السلع التموينية شهر ديسمبر 2023 في جميع المنافذ

اسعار السلع التموينية، حددت وزارة التموين والتجارة الداخلية أسعار السلع التموينية المدعمة لكل أصحاب البطاقات التموينية حيث يتم توفير السلع الغذائية الأساسية بسعر أقل من سعرها في الأسواق بجانب وجود سلع أخرى ليتمكن المواطن من شرائها كما أعلنت وزارة التموين على أنه تم صرف سلع تموينية بنسبة 45% لهذا الشهر لضمان حصول الفرد على جميع مستحقاته من الدعم الغذائي لهذا تم تحديد أسعار السلع التموينية.

أسعار السلع التموينية

حددت وزارة التموين أسعار السلع التموينية بداية من السلع المدعمة حتى السلع التي يمكن أن يحصل عليها الفرد خارج الدعم لكنها بسعر مناسب أيضاً أسعار السلع التموينية عبارة عن:

تقدم أكياس شاي ناعم حجم 40 جم بسعر 5 جنيهات.

اكياس صلصة 300 جم بسعر 8 جنيهات.

تقدم علب التونة ويكون وزنها 140 جرامًا وسعرها 18 جنيهًا.

أما عن مربى توجد من كل الأنواع بوزن 350 جرامًا وسعرها 16 جنيها.

دقيق في علب بلاستيك وزن 1 كجم بسعر 00 جنيهًا.

مسلى صناعي وزنها حوالي 800 جم وسعرها 36 جنيهًا.

أما عن السكر المعبأ وزن 1 كجم سعره 60 جنيها.

علب زيت خليط وزنها حوالي 800 مللي وصل سعرها 30 جنيها.

أكياس الأرز المعبأ وزن 1 كجم بسعر 60 جنيها.

أكياس مكرونة 800 جم بسعر 00 جنيها.

علب الجبن الأبيض وزن 125 جراما بـ 5 جنيه.

عن سعر اللبن المجفف من ضمن السلع التموينية 125 جم بـ 5 جنيه.

قائمة أسعار السلع التموينية

استكمالاً لموضوعنا أسعار السلع التموينية، فسوف نوضح لكم باقي السلع المتواجدة في منافذ بيع التموين وتتمثل فيما يلي:

توحد القهوة أيضاً وزن 18 جم بسعر 4 جنيهات.

علبة مرقة دجاج بـسعر 6 جنيهات.

صابون تواليت وزن 125 جم بسعر 50 جنيه.

مسحوق الغسيل أتوماتيك وزن 800 جم بسعر 25 جنيهًا.

اما عن مسحوق الغسيل العادي وزن 800 جم بـ 16 جنيهًا.

ختاماً لموضوعنا اسعار السلع التموينية حيث شرحنا لكم سعر كل سلعة داخل الدعم.