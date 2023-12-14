استقبل الآن “تردد قناة ssc” أس أس سي الرياضية السعودية على جميع الأقمار الصناعية 2024

بالتزامن مع بداية مباريات كأس العالم للأندية 2023 يبحث الكثير عن تردد قناة ssc حيث تبث قناة SSC جميع مباريات كأس العالم للأندية التي تُلعب في السعودية ، وقد حصلت قنوات اس اس سي السعودية على حقوق بث جميع مباريات كأس العالم للأندية في نسخته الحالية ويشارك في كأس العالم للأندية النادي الاهلي المصري ونادي الاتحاد السعودي ونادي مانشستر سيتي الإنجليزي ، كما تعرض قناة SSC جميع مباريات دوري روشن السعودي وخلال السطور التالية نكشف عن تردد قناة ssc.

تردد قناة ssc

ازدادت عمليات البحث في الساعات الأخيرة الماضية عن تردد قناة ssc حيث يبحث الكثير من محبي ومشجعي كرة القدم في العالم العربي والعالم عن تردد قناة ssc والتي تقوم ببث جميع مباريات كأس العالم للأندية المقامة حاليا في السعودية والتي بدأ يوم الثلاثاء الموافق 12 ديسمبر الجاري وتستمر حتى يوم 22 ديسمبر 2023 ، ويمكنكم مشاهدة مباراة النادي الاهلي القادمة في كأس العالم للأندية عبر شاشة قناة SSC وإليكم تردد قناة ssc

القمر الصناعي : نايل سات

التردد:12418

الاستقطاب :عمودي

معدل الترميز :27500

موعد مباراة الاهلي القادمة في كأس العالم للأندية 2023

عبر تردد قناة ssc يمكنكم مشاهدة مباراة الأهلي القادمة أمام الاتحاد السعودي ضمن مباريات كأس العالم للأندية 2023 وتقام المباراة يوم الجمعة القادمة الموافق 15 ديسمبر 2023 في تمام الساعة الثامنة مساءَ بتوقيت القاهرة والساعة التاسعة مساء بتوقيت مكة المكرمة ، ومن الجدير بالذكر أن الأهلي المصري يشارك للمرة الرابعة على التوالي في كأس العالم للأندية.