تعرف على الفئات المستحقة لشقق الإسكان الاجتماعي للإعلان الـ 18

الفئات المستحقة لشقق الإسكان، أعلنت هيئة الإسكان وصندوق التمويل العقاري عن الفئات التي تستحق أن تحصل على وحدات سكنية حيث تم توفير أكثر من 100 ألف وحدة سكنية ليحصل جميع الأفراد على حقهم في شقق الاسكان كما أن الهيئة المختصة حددت أيضاً الفئات الممنوعة من أخذ أي شقق نظراً لعدم حاجتهم لأي وحدة سكنية أو أي دعم من الدولة كما تم تحديد كل الفئات المستحقة لشقق الإسكان.

الفئات المستحقة لشقق الإسكان

من أكثر الفئات المستحقة لشقق الإسكان هم الأفراد منخفضي الدخل الذي يكون راتبهم 6 آلاف جنيه مصري الشخص الغير متزوج بينما الشخص المتزوج 8 آلاف جنيه مصري لا يكفي مرتبهم لسد حاجتهم الأساسية أو كفاية الأسرة من تحقيق كل المستلزمات المهمة كذلك الحال بالنسبة للأشخاص متوسطي الدخل حيث يكون الراتب 13 ألف حنيه بالنسبة للشخص الأعزب أما عن الشخص المتزوج يكون راتبه 18 ألف جنيه مصري، وهم الفئات المستحقة لشقق الإسكان بدرجة كبيرة.

ما هي الفئات الممنوعة من أخذ شقق الإسكان

أعلنت الهيئة الإسكان عن بعض الفئات التي لا تستحق أي دعم أو ليست بحاجة إلى ذلك على سبيل المثال:

الأفراد الذين يتكلمون وحدات سكنية من قبل.

الأشخاص الذين يمتلكون أراضى في مشروع الإسكان.

شروط حجز شقق الإسكان

هناك العديد من الشروط التي يلزم توفرها حتى تتمكن من الحصول على وحدة سكنية لك بكل سهولة حيث يجب:

تقديم كافة الأوراق المطلوبة في الوقت المحدد للحجز.

ألا يكون الشخص المتقدم قد حصل على شقة من الإسكان من قبل.

لا يمكن حجز أكثر من وحدة أو شقة واحدة.

ختاماً لموضوعنا الفئات المستحقة لشقق الإسكان تعرفنا على كل الشروط اللازمة لاستلام وحدة سكنية.