للمقبلين على الزواج.. تعرفوا على سعر جرام الذهب اليوم في مصر

سعر الذهب اليوم يعدد الذهب من الأشياء الثمينة والتي تعد لا غنى عنها فى المجتمعات العربية فهو المهر الذى يقدم للعرائس ومع تذبذب الأسعار أصبح الجميع وخاصة المقبلين على الزواج اكثر بحثا عن الأسعار كل يوم والثاني لذا سنوضح لكم سعر الذهب اليوم.

سعر الذهب اليوم

حالة من الاستقرار تسيطر على سعر جرام الذهب اليوم فى مصر فى بداية التعاملات وذلك بعد إن شهدت فى الفترات الأخيرة ارتفاعا هائلا، ليسجل سعر الذهب اليوم الثلاثاء

وصل سعر الذهب عيار 24 للبيع إلى 3240 جنيه للشراء.

أما عن جرام 21 وهو الأكثر مبيعا فى مصر فسجل نحو 2790 جنيهًا للبيع و 2835جنيهًا للشراء

فى حين وصل سعر جرام 18 إلى 2430جنيهًا للشراء

أما عن عيار 14 وهو الأقل مبيعا فوصل سعره للبيع ونحو 1883 جنيهًا للشراء

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه الذهب الأسواق المصرية نحو 22320 جنيها، وتتراوح سعر مصنعيته من 250 إلي 400 جنيه نظرا للشركة المصنعة وأيضاً كون الجنيه مغلف أو لا ، فكل هذا يفرق فى سعر مصنعيته.

أسباب ارتفاع سعر الذهب فى مصر

يعود ارتفاع سعر الذهب الى:-

الزيادة العالمية التى يشهدها الذهب نتيجة لارتفاع التضخم فى أمريكا والذي تجاوظ نحو 5% في الشهر الماضي.

كما يرجع أيضا سبب الارتفاع إلى ارتفاع سعر الدولار الأمريكى وتعويم الجنيه المصري

زيادة الطلب المتواصل على شراء الذهب.

نهاية موضوعنا نحب إن نوضح إن سعر الذهب اليوم تختلف مصنعيته من صائغ لآخر لتتراوح من 50 إلى 60 جنيها للشراء.