pdf أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية بالوجبة التاسعة “الدفعة السادسة والأخيرة بالعراق” 2024

أعلنت وزارة العمل العراقية عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية وذلك عبر موقع منصة مظلتي للرعاية الاجتماعية ، ويبحث الكثير من المواطنين العراقيين في الفترة الاخيرة الماضية عن رابط الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية ، حيث تعتبر الرعاية الاجتماعية التي توفرها الحكومة العراقية كل شهر للكثير من المواطنين في العراق من أهم مصادر الدعم التي ينتظرها جميع المواطنين ، حيث يتم توفير رعاية مادية وصحية لأكثر من ربع مليون مواطن عراقي خلال الأشهر الأخيرة الماضية ، وخلال السطور التالية نكشف عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية.

رابط الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية

ازدادت عمليات البحث في الساعات الأخيرة الماضية عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية وذلك بعد ظهورها رسميًا عبر منصة مظلتي للرعاية الاجتماعية ، وتعمل وزارة العمل العراقية بكل جهودها لتوفير مصدر دخل للكثير من المواطنين العراقيين تحت خط الفقر في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها جميع المواطنين في الفترات الأخيرة الماضية وإليكم خطوات الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية.

أولًا يجب الدخول عبر منصة مظلتي للرعاية الاجتماعية من هنا. ثم قم بالدخول عبر خدمة الخدمات الإلكترونية. ثم قم بالضغط على “أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية”. ثم قم بإدخال جميع البيانات المطلوبة واسم المحافظة التابع لها. ثم اضغط على “بحث”. تظهر جميع كشوفات أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة.

الأوراق المطلوبة للحصول على الرعاية الاجتماعية في العراق

بعد الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية يبحث الكثير من المواطنين في العراق عن الأوراق المطلوبة للتقديم للحصول على الرعاية الاجتماعية وهي كالتالي: