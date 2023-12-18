بدون اشتراك.. نزل تردد قناة ssc السعودية الرياضية الناقلة لمباراة كأس العالم للأندية 2024

القناة الناقلة لمباراة كأس العالم للأندية 2024 يبحث عشاق النادي الاهلي ومشجعي فريق جدة عن القناة الناقلة لمباراة كأس العالم للأندية 2024 وذلك من أجل مشاهدة المباريات والاستمتاع بها.

القناة الناقلة لمباراة كأس العالم للأندية 2024

انطلقت اليوم أولى مباريات كأس العالم للأندية بين فريق اتحاد جدة ضد الفريق النيوزلندي أوكلاند سيتي، على ملعب الجوهرة المشعة. فى تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة والساعة التاسعة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية، تستضيف السعودية كأس العالم للأندية لأول مرة على أرضها، وسوف تستمر حتى عشرة أيام ، كما قامت قناة SSC السعودية بتبنيها لنقل المباريات بدون دفع رسوم.

تردد قناة SSC عبر النايل سات

تردد: 12523

معدل الاستقطاب: عمودي

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

معدل الترميز: 27500

تردد قناة SSC عبر العرب سات

تردد: 12380.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معدل الاستقطاب: رأسي

معدل الترميز: 27500

تردد قناة SSC عبر بدر سات

تردد: 12418.

معدل الترميز: 27500.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾

طرق إضافة قناة SSC السعودية

القناة الناقلة لمباراة كأس العالم للأندية 2024 وهي قناة اس اس السعودية، والتي تمتلك حقوق بث جميع مباريات الدوري السعودي للمحترفين، ومباريات كأس العالم للأندية وكأس الملك، وكأس ولي العهد، وايضا كأس الاتحاد الآسيوي، وتقوم القناة بتقديم المباريات بجودة HD وهي جودة عالية الدقة ، كما تقوم القناة ايضا بتوفير خدمة البث المباشر من خلال الإنترنت عبر الموقع الرسمي لها.