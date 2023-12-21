لعشاق الكورة.. حمل لعبة فيفا 2024 على هواتف الأندرويد والأيفون مجاناً

تحميل لعبة فيفا لعبة فيفا هي احد اشهر الالعاب المنتشرة فى ذلك العصر والتي يقوم بتحميلها وممارستها العديد من الاشخاص فى مختلف دول العالم باختلاف أعمارهم، وذلك لامتلاكها العديد من المزايا المتنوعة والمختلفة ، تعرف الآن على طريقة تحميل لعبة فيفا.

تحميل لعبة فيفا

إذا كنت من محبي كرة القدم فعليك بتحميل لعبة فيفا حيث أنها تحاكي لعبة كرة القدم، فإنها تعطيك جو من الحماس وكأنك تقوم باللعب على أرض الملعب وحولك ملايين المشجعين، ويمكنك تحميل اللعبة عن طريق الهاتف أو الكمبيوتر.

تحميل لعبة فيفا الهاتف المحمول

لتحميل اللعبة قم بإتباع الخطوات التالية:-

اذهب إلى المتجر الخاص بك سواء كان جوجل بلاي او آب ستور.

قم بالبحث عن لعبة فيفا 2024.

قم اختيار اللعبة والتأكد من أنها النسخة الجديدة.

اضغط على كلمة تثبيت.

اذهب إلى التنزيلات من هاتفك المحمول و قم بفتح اللعبة.

قم بإدخال بياناتك وابدا اللعب مع أصدقائك.

تحميل لعبة فيفا للكمبيوتر

إن تحميل لعبة فيفا على الكمبيوتر لها العديد من المزايا مثل وضوح الصورة، سرعة التحكم فى الاداء، لذا فإنه يمكنك تحميلها من خلال اتباع التالي:-

اذهب إلى مؤشر البحث جوجل واضغط على رابط التحميل.

قم بتحميل الملف.

اذهب إلى قائمة التنزيلات وفك الضغط الخاص به.

اضغط على كلمة بدء ليتم فتح اللعبة.

قم بملء البيانات واختر فريقك بالتعاون مع مجموعة من الأصدقاء.

من خلال اتباع هذه الخطوات سوف تستطيع تحميل لعبة فيفا بكل سهولة ويسر.