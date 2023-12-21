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خطوة بخطوة.. هتعملى أحلى صينية مكرونة بشاميل زي المطاعم
طريقة عمل المكرونة بالبشاميل تعد المكرونة البشاميل واحدة من أجمل الأطباق اليونانية التى يعشق تناولها الجميع وأصبحت من الاكلات المفضلة لدى المصريين فى العزومات والمناسبات اليكم طريقة عمل المكرونة بالبشاميل بطريقة سهلة وسريعة.
طريقة عمل المكرونة بالبشاميل
على الرغم من إن المكرونة بالبشاميل تعد من الوجبات الشهيرة إلا أن هناك العديد من الفتيات الذين يفشلون فى عملها خاصة حديثي الزواج، لذا نقدم لكم المكرونة على الطريقة المظبوطة.
المكونات
تنقسم المكونات الى:-
- عدد واحد كيس من المكرونة الاسباجتي
- ملعقة زيت زيتون
مكونات اللحم
- نص كيلو لحم مفروم.
- 4 حبات طماطم.
- بصلة.
- بقدونس
- ملعقة زيت زيتون.
- ملعقة ملح.
- فلفل اسود
مكونات البشاميل
- كوب حليب.
- جبن موزاريلا.
- نص كوب دقيق.
- زبدة.
- بيضة.
- رشة ملح.
- رشة من جوزة الطيب
طريقة تحضير المكرونة بالبشاميل
- يتم وضع المكرونة فى إناء به ماء مغلي مع رشة ملح ملعقة زيت حتى تنضج.ثم قومي بتصفيتها جيدا
- يتم فرم البصل ووضعه فى مقلاة على النار يتم وضع الزبدة ثم إضافة اللحم والملح والفلفل الأسود قلبي جبيدا وانتظري حتى يتم تعصيج اللحم.
- قومي بإحضار المضرب الكهربائي واضيفي الدقيق واللبن، الزبدة، الملح ، جوزة الطيب، بيضة، واضربيهم جيداً حتى يصبح القوام متماسكاً..
- قومي بخلط المكرونة مع نص كمية البشاميل المحضر.
- أحضري صينية وادهنيها جيداً ، أضيفي طبقة من المكرونة ثم اللحم المعصج ثم طبقة أخري من المكرونة وضعي فوقهم البشاميل المتبقي مع جبنة موزريلا.
- ضعي الصينية فى الفرن علي درجة حرارة متوسطة لمدة ساعة إلا ربع.
- اتركي الصينية بعد إخراجها من الفرن حتى تبرد ثم قومي بتقطيعها وتقديمها، وهذه هي أسهل طريقة عمل المكرونة بالبشاميل فى المنزل