خطوة بخطوة.. هتعملى أحلى صينية مكرونة بشاميل زي المطاعم

طريقة عمل المكرونة بالبشاميل تعد المكرونة البشاميل واحدة من أجمل الأطباق اليونانية التى يعشق تناولها الجميع وأصبحت من الاكلات المفضلة لدى المصريين فى العزومات والمناسبات اليكم طريقة عمل المكرونة بالبشاميل بطريقة سهلة وسريعة.

طريقة عمل المكرونة بالبشاميل

على الرغم من إن المكرونة بالبشاميل تعد من الوجبات الشهيرة إلا أن هناك العديد من الفتيات الذين يفشلون فى عملها خاصة حديثي الزواج، لذا نقدم لكم المكرونة على الطريقة المظبوطة.

المكونات

تنقسم المكونات الى:-

عدد واحد كيس من المكرونة الاسباجتي

ملعقة زيت زيتون

مكونات اللحم

نص كيلو لحم مفروم.

4 حبات طماطم.

بصلة.

بقدونس

ملعقة زيت زيتون.

ملعقة ملح.

فلفل اسود

مكونات البشاميل

كوب حليب.

جبن موزاريلا.

نص كوب دقيق.

زبدة.

بيضة.

رشة ملح.

رشة من جوزة الطيب

طريقة تحضير المكرونة بالبشاميل