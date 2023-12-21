نوعي فطارك.. حضري كيكة البرتقال في المنزل واستمتعي بمذاقها مع كوب الشاي

طريقة عمل كيكة البرتقال يعود اصل عمل الكيك إلى المجتمع الأوروبي وهو من اشهر الحلويات التى يتم صنعها وتقديمها فى العديد من المناسبات مثل اعياد الزواج او الميلاد او تقديمها فى الافراح لذا سوف نتعرف معا على أبسط طريقة عمل كيكة البرتقال.

طريقة عمل كيكة البرتقال

إذا كنتي تريدين عمل الكيك لأطفالك وتخشين من هبوطها اوتخريبها فعليكي بإتباع الخطوات التالية لتحصلين على كيكه اسفنجيه لذيذة من عصير البرتقال.

مكونات الكيك

ربع كوباية زبدة.

عدد اثنين إلى ثلاث بيضات.

كوباية سكر بودرة.

عدد اثنين كوباية من الدقيق المنخول.

ملعقة بشر برتقال

عدد كيس بيكنج بودر.

ملعقة صغيرة بشر ليمون (إن وجد).

نص كوباية عصير برتقال

طريقة تحضير كيكة البرتقال

فى إناء فارغ او فى مضرب الخلاط يتم وضع ملعقة زبدة، يتم إضافة الدقيق، السكر تدريجيا مع التقليب، مع استمرارية الخفق، البيكنج باودر ، ثم يوضع بشر الليمون، يتم إضافة بشر البرتقال، ثم يتم تقليب الخليط فى اتجاه واحد حتى يصبح هشا وخفيفا مثل الكريمة ، يوضع البيض مع الخليط يستمر في الخفق حتى يتجانس الخليط كله.

نحضر صينية فارغة متوسطة الحجم ونقوم بدهنها جيدا فى الأسفل والحواف يتم وضع الخليط فى الصينية ولا يملي للآخر بل يجب ترك مسافة صغيرة حتى يتم الارتفاع المناسب للكيك ولا يحدث فوران داخل الفرن.

على درجة حرارة متوسطة نضع الصينية لمدة زمنية تتراوح من 20 إلى 25 دقيقه.

فى نهاية موضوعنا عن طريقة عمل كيكة البرتقال يجب مراعاة عدم فتح الفرن أثناء عملية الطهي حتى لا يدخل الهواء ويحدث هبوط للكيكة.