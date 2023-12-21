ألحق الخصومات.. عروض كارفور على المواد الغذائية شهر ديسمبر 2023

عروض كارفور على المواد الغذائية ترتفع معدلات البحث عن شراء السلع والمنتجات الغذائية خاصة من كارفور الذى يقدم لعملاءه العديد من الخدمات المميزة مثل عرض قيمة السلع المباعة، الطلب أونلاين ، التوصيل السريع، فإذا كنت من المهتمين بشراء المواد الغذائية وليس لديك وقت للشراء من الأسواق ومعرفة الأسعار يمكنك بكل سهوله التعرف على عروض كارفور على المواد الغذائية وشرؤاها.

عروض كارفور على المواد الغذائية

يوفر كارفور العديد من السلع والمواد الغذائية ويقوم بعرضها على الموقع الرسمي له مع إقامة الكثير من الخصومات والعروض.

كلمنتين بسعر 45 بدلا من 80.95 جنيه.

تفاح أمبروسيا كندي – صغير الحجم بسعر 37 بدلا من 41 جنيه.

تبارك باذنجان حشو – 250 جم بسعر 39 جنيه.

بصل أحمر بسعر 22 جنيه.

بطاطس للطبخ بسعر 12 جنيه.

خيار ب12 جنيه.

برتقال بسرة بسعر 6 جنيه.

كرنب أحمر بسعر 14 جنيه.

فاصوليا خضراء بسعر 8 جنيه.

محشي متنوع، 750 جرام بسعر 40 جنيه.

بروكلي بسعر 14 جنيه.

طريقة الشراء من كارفور والحصول على العروض

إذا كنت ترغب فى إتمام عملية الشراء فعليك بإتباع التالي:-

قم بالدخول إلى الموقع الإلكتروني المباشر https://www.carrefouregypt.com/mafegy/ar/c/FEGY1660000

قم بتسجيل الدخول وملء البيانات (الاسم، اللقب، البريد الإلكتروني، التاريخ، الجنسية، كلمة المرور).

اختر المنتج او السلعة التى ترغب فى شرؤاها.

اختر رمز السلة لتحديد المنتجات ومعرفة اسعارها.

سوف يظهر لك عدد المنتجات والقيمة الإجمالية لها.

اضغط على كلمة استمرارية الدفع.

أدخل بياناتك الخاصة.

اختر الطريقة المناسبة للدفع.

بعد إن تعرفنا على عروض كارفور على المواد الغذائية يمكنك الآن الطلب أونلاين ليصلك المندوب لحد باب البيت.