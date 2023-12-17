سعر السجائر اليوم.. تعرف على أسباب ارتفاع أسعار السجائر

سعر السجائر اليوم ارتفاع جديد لسعر عبوات السجائر فى مصر بزيادة تصل إلى 10 جنيهات، يؤدى الى حالة من الغضب لدى الشعب المصري، هيا بنا نتعرف معا على سعر السجائر اليوم وسبب ارتفاعها وهل ستعود إلى الانخفاض من جديد.

سعر السجائر اليوم

إن الأزمة الإقتصادية التى تعانى منها البلاد الآن جعلت جميع الشركات فى حيرة من أمرها مما اضرهم الأمر إلى رفع سعر منتجاتها ومنعا لتلاعب التجار بالاسعار قامت بإضافة قيمة السلع على العبوات، وسجلت اسعار السجائر فى مصر:-

سعر سجائر دانهل 49 جنيها.

سعر سجائر دانهل ماستر بليند 41 جنيها.

سعر سجائر فايسروى 29 جنيها.

سجائر كليوباترا سوفت كوين بلغ سعرها 19 جنيها للعبوة.

كليوباترا بوكس أبيض وألوان بلغ سعرها 20 جنيها.

سجائر كليوباترا سوبر ب 21 جنيها.

سعر كليوباترا كينج سايز 50 جنيه.

فى حين بلغت سعر سجائر بوكس 10 الي 50 جنيه.

سجائر بوسطن بلمونت50 جنيه.

سعر سجائر رويالز 21 جنيها .

سجائر مونديال أحمر – أزرق- سيلفر بسعر 21 جنيهاً.

سجائر مونديال سويتش (منتول/بلوبيري) 24 جنيهاً.

سعر سجائر مارلبورو 46 جنيها.

سعر سجائر ميريت 49 جنيها.

سعر سجائر كنت 44 جنيها.

سعر سجائر بال مال 29 جنيها.

أسباب ارتفاع أسعار السجائر

هناك مجموعة من الأسباب التى أدت الى ارتفاع سعر السجائر فى الأسواق والمحلات التجارية وهي:-

احتكار التجار للسوق المصري ومنع بيع العبوات وتخزينها انتظارا إلى الزيادات الجديدة التى سوف تطرأ على البلاد مستغليا فى ذلك تدهور الأوضاع الاقتصادية فى مصر والحرب القائمة بين عزة وإسرائيل.

قلة إنتاج التبغ وزيادة استهلاك المواطنين لعبوات السجائر .

تعديل قانون ضريبة القيمة المضافة والذي سمح للعديد من الشركات برفع أسعارها.

نشير فى موضوعنا هذا عن سعر السجائر اليوم والشركات التى أعلنت ارتفاع أسعارها هم شركة الشرقية ايسترن كومبانى، شركة فيليب موريس مصر، شركة جى تى آى وشركة المنصور.