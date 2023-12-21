شوف اسمك.. رابط الاستعلام عن المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة وشروط التقديم على الدعم

رابط الاستعلام عن المشمولين في الرعاية الاجتماعية، تساعد دولة العراق الأشخاص منخفضي الدخل في الحصول على دعم إضافى يمكنهم من اجتياز الأزمة الاقتصادية الصعبة التي تعاني منها الدولة هي بذلك تمنحهم فرصة لتحسين حياتهم، ومستواهم المادي بالإضافة إلى تحقيق كافة الاحتياجات، والمستلزمات الأساسية داخل الأسرة على أن يتم تحقيق الشروط المطلوبة يمكنك الاستعلام عن ذلك من خلال رابط الاستعلام عن المشمولين في الرعاية الاجتماعية.

رابط الاستعلام عن المشمولين في الرعاية الاجتماعية

أنهت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية داخل العراق من رفع كل الأسماء المستحقة للدعم المالى على موقعها الرسمي، والذي يمكن الاطلاع عليه من خلال تنفيذ بعض الخطوات:

التسجيل من خلال موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أو الدخول بشكل مباشر عن طريق منصة مظلتي.

حدد كلمة الاستعلام عن الرعاية الاجتماعية.

بعدها اختر الوجبة السابعة من الدعم الاجتماعي لتظهر أمامك صفحة تحتوى على كل المستحقين للدعم.

شروط قبول طلب التقديم في الرعاية الاجتماعية

لابد من توفر العديد من الشروط لتتمكن أنت، وأسرتك من الحصول على الدعم المالى من الدولة كل هذا يمكن التعرف عليه من خلال رابط الاستعلام عن المشمولين في الرعاية الاجتماعية حيث يمكنك اختيار الخدمة التي تريدها الشروط تتمثل في:

ألا يقل عمر المتقدم من الذكور عن 18 عام، ولا يجب أن يزيد عن سن ستين عام أما بالنسبة للإناث فيجب أن يكون سنهم من 15 إلى 55 عام.

يرفض تماماً قبول طلبك إذا كنت مشارك في منحة أخرى.

توفير كل المستندات اللازمة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية خلال الوقت المحدد للتقديم.

ختاماً لموضوعنا رابط الاستعلام عن المشمولين في الرعاية الاجتماعية وضحنا شروط التقديم في الرعاية الاجتماعية.