شوف نفسك منهم.. المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2023// الأوراق المطلوبة للتقديم على الرعاية الاجتماعية

شروط التقديم في الرعاية الاجتماعية، حددت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق عن بعض الشروط التي يلزم تواجدها من أجل الحصول على حقك في للدعم المالي الذي تمنحه الدولة للمحتاجين بها للتخفيف من الأعباء التي عليهم مع مساندتهم وقت الأزمة الاقتصادية التي يعانوا منها كل هذا من أجل التحسين من مستواهم المعيشي، والاجتماعي مع إمكانية حصولهم على التعليم، والحياة الكريمة لكن يلزم التعرف على شروط التقديم في الرعاية الاجتماعية.

شروط التقديم في الرعاية الاجتماعية

في حال لم يتوفر شرط واحد من الشروط الموضوعة فسيتم على الفور إلغاء طلب تقديمك على الرعاية الاجتماعية، ورفضه بشكل نهائي شروط التقديم في الرعاية الاجتماعية تتمثل في:

لم يحصل الفرد على دخل ثابت في الشعر يساعده في إعانة الأسرة، وتلبية حاجاتها.

من أهم شروط التقديم في الرعاية الاجتماعية أن تكون حاصل على الجنسية العراقية، ومقيم في الدولة.

ألا يزيد عمرك كرجل عن ستين عام أو يزيد سنك كسيدة عن 55 سنة.

لايكون لديك أي أراضي أو عقارات بالإضافة إلى عدم امتلاكك أي حسابات بنكية.

توفير كل الأوراق المحددة، والتقديم في الميعاد.

الأوراق المطلوبة للتقديم على الرعاية الاجتماعية

حددت الوزارة الأوراق المطلوبة للتقديم على الوجبة السابعة من الدعم المالي حيث:

صورة أصلية، ونسخة من البطاقة المدنية الموحدة للشخص المتقدم، وكل أفراد الأسرة.

نسخة أصلية، وصورة من شهادة الجنسية العراقية.

في حال وجود أمراض صحية لدى الشخص المتقدم لابد أن يقدم ما يثبت ذلك.

بطاقة تموين الأسرة، وبطاقة الإقامة.

نسخة من السجل المدني.

ختاماً لموضوعنا شروط التقديم في الرعاية الاجتماعية تعرفنا على المستندات المطلوبة للقبول في الدعم المالي.