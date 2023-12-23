لمحدودي الدخل.. طريقة التسجيل في شقق الاسكان الاجتماعي// شروط شقق الاسكان الاجتماعي

شروط شقق الاسكان الاجتماعي ، تقوم الدولة ببناء العديد من المناطق السكنية للتخفيف من الازدحام في بعض الأماكن بالإضافة إلى توفيرها مساكن خاصة بالشباب لمساعدة الكثير من الأسر المحتاجة، وتوفير المأوى لها، وقد قام صندوق دعم الإسكان الاجتماعي بالإعلان عن أسعار كل وحدة سكنية وتم الإعلان عن الوحدات السكنية بعد الانتهاء من تشطيبها لتكون جاهزة للاستلام .

شروط شقق الاسكان الاجتماعي

حددت الدولة كل ما يخص شروط شقق الاسكان الاجتماعي ليتم قبول طلبك بسرعة حيث يلزم وجود:

يشترط أن يكون المواطن مصري الجنسية، ومقيم داخل الدولة.

أن يكون عمر الشخص المتقدم بين 21 و50 سنة.

ألا يزيد الدخل الشهري للشخص الأعزب عن 6000 جنيه مصري أو 8000 جنيه مصري.

لا يجب أن تقوم بعمل أكثر من طلب واحد هذا يعد من أهم شروط شقق الاسكان الاجتماعي.

طريقة التسجيل في شقق الاسكان الاجتماعي

يسهل التسجيل للحصول على وحدة سكنية كل هذا عن طريق تنفيذ الخطوات التالية:

قم بتسجيل الدخول على موقع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري من خلال الرابط.

ثم اضغط على أيقونة حجز وحدات سكنية.

يلزم إنشاء حساب جديد خاص بك.

قم بكتابة الاسم رباعي، والرقم القومي الخاص ببطاقتك.

قراءة كل الشروط الخاصة بالمشروع الذي قمت بالتقدم عليه.

قم بدفع مقدم الحجز.

سوف تصلك رسالة بإتمام عملية التسجيل بنجاح.

ختاماً لموضوعنا شروط شقق الاسكان الاجتماعي وضحنا طريقة التقديم للحصول على وحدة سكنية.