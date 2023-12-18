عاجل.. ارتفاع جنوني لسعر الدولار والريال السعودي مقابل الجنيه المصري

سعر الريال السعودي امام الجنية المصري يبحث العديد من المواطنين خاصة المقيمين فى المملكة العربية السعودية عن فرق سعر العملة بين البلدين وذلك من أجل إرسالها او استقبالها لاقاربهم وعائلاتهم وفي موقعنا اليوم سوف نعرض لكم سعر الريال السعودي امام الجنية المصري حسب ما أعلنته البنوك المصرية خلال تعاملاتها اليوم.

سعر الريال السعودي امام الجنية المصري

استقر سعر الريال السعودي فى البنوك المصرية ليصل إلى 13 جنيها وذلك بعد الارتفاع الذى حققته العمله فى الأيام الماضية.

سعر الريال السعودي فى البنوك المصرية

سجل اليوم سعر الريال السعودي فى البنك المصري المركزي نحو 21 جنيه للشراء و8.24 جنيه للبيع.

فى حين سجل سعر الصرف فى بنك أبوظبي الإسلامي نحو 24 جنيه للشراء و 8.25 جنيه للبيع

سجل سعر الريال السعودي فى بنك مصر 20 جنيه للشراء و 8.22 جنيه للبيع.

وسجل فى البنك التجاري الدولي سعر الريال السعودي نحو 19 جنيه للشراء و 8.25 جنيه للبيع.

أما عن بنك فيصل فوصلت سعر العملة السعودية الي 20 جنيه للشراء، 8.25 جنيه للبيع

سعر الريال السعودي في السوق السوداء بالجنيه المصري

تختلف أسعار العملات فى البنوك عن سعرها فى السوق السوداء :-

1 ريال سعودي يساوي 13 جنيه مصري

5 ريال سعودي يساوي 66 جنيه مصري

10 ريال سعودي يساوي 133 جنيه مصري

50 ريال سعودي يساوي 664 جنيه مصري

100 ريال سعودي يساوي 1,328 جنيه مصري

1,000 ريال سعودي يساوي 13,280 جنيه مصري

10,000 ريال سعودي يساوي 132,800 جنيه مصري

من هنا نكون قد تعرفنا معا على سعر الريال السعودي امام الجنية المصري فى جميع بنوك مصر والسوق السوداء وذلك من أجل اطلاع الحجاج والمستثمرين عن اسعار العملات.