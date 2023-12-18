“آخر تحديث” سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري السوق السوداء والبنوك المصرية

سعر الدولار امام الجنية المصري استقر سعر الدولار الأمريكي اليوم فى البنوك المصرية وتعاملات الصرافة بعد إن واصل ارتفاعه فى الفترات الأخيرة ليصل إلى ثلاثين حنيها، اليكم اخر تطورات سعر الدولار امام الجنية المصري اليوم.

سعر الدولار امام الجنية المصري

شهدت البنوك المصرية ازدحاما شديداً لتغيير العملات الورقية بعد إن استقرار سعر الدولار الأمريكي ليسجل 30.75 للشراء ووصل سعر البيع إلى 30.85 ويعود ارتفاع سعر الدولار فى الفترة الأخيرة نتيجة لزيادة الطلب على الموجود، وسوء الأوضاع الاقتصادية التى تشهدها العالم من حروب ومنازعات.

سعر الدولار فى البنوك المصرية

يختلف سعر الدولار من بنك لآخر بزيادة طفيفة حيث سجل فى بنك: –

البنك الأهلي المصري وكذلك وبنك مصر الي 75 للشراء ووصل سعر البيع إلى 30.85 جنيه

وفى البنك المركزى سجل سعر الدولار للشراء 84 جنيه و 30.93 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار فى بنك الإسكندرية 85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع

ووصل سعره فى البنك التجاري الدولى “cib” إلى 85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

أما عن سعره فى بنك ابو ظبي الإسلامي فبلغ سعر الشراء إلى 90 جنيه و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى السوق السوداء

يعود ارتفاع الأسعار فى سعر السوق السوداء نتيجة لاحتكار التجار حيث سجل سعر:-

1 دولار أمريكي يصل سعره إلى 50 جنيه مصري

5 دولار أمريكي يساوي 250 جنيه مصري

10 دولار أمريكي يساوي 501 جنيه مصري

50 دولار أمريكي يساوي 2,509 جنيه مصري

100 دولار أمريكي يساوي 5,018 جنيه مصري

1,000 دولار أمريكي يساوي 50,180 جنيه مصري

10,000 دولار أمريكي يساوي 501,800 جنيه مصري

هنا تكون قد تعرفنا معا على سعر الدولار امام الجنية المصري اليوم فى البنوك والسوق السوداء وسبب ارتفاع العملات.