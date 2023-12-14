“البصل مزعل الناس دموع وفلوس” سعر البصل اليوم الخميس 14 ديسمبر 2023

بكم البصل اليوم، سعر البصل اليوم الخميس 14 ديسمبر 2023، بدأ التساؤلات تتزايد يوماً بعد يوم حول أسعار الخضراوت والفاكهة اليوم في الأسواق المصرية، وبشكل خاص سعر البصل اليوم، حيث شهدت كافة أسواق محافظات مصر ارتغاع غير مسبوق في سعر البصل الأببض والأحمر، ومن خلال هذه المقالة، سنتحدث عن أسعار البصل بمختلف أنواعه وبعض الخضروات في الأسواق المصرية خلال هذا اليوم، وفقاً لما جاء في آخر تحديثات الأسعار المعلنة على بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

سعر البصل اليوم الخميس 14 ديسمبر 2023

ارتفعت أستقر سعر البصل في الأسواق المصرية، حيث بلغ متوسط سعر البصل الأبيض نحو 26.50 جنيه، بينما وصل سعر البصل الأحمر 31.50 حنيهاً .

وصرح نائب رئيس شعبة الخضار والفاكهة حاتم النجيب، أن سعر البصل سيظل مرتفعا حتى نهاية شهر أبريل المقبل،وناشد المزارعين بعدم تخزين البصل لكي لا يزيد سعره، ويجب توفير نقاط بيع ثابتة ومتحركة للخضروات بسعر التكلفة.

وقد أكد نائب رئيس قسم الخضروات، خلال حديثه في برنامج تلفزيوني، أن السبب وراء ذلك يعود إلى اقتراب نهاية الموسم، حيث لا يتوفر لدينا بصل قديم، ويعاني الموسم الجديد الذي كنا نعول عليه من تراجع الإنتاجية بسبب التغيرات الجوية وعدم استقرارها.

أسعار الخضراوات اليوم

سجل اليوم متوسط سعر البطاطس اليوم بحوالي 19.54 جنيه لكل كيلو.

وجاء سعر الليمون البلدي اليوم بمتوسط يبلغ حوالي 16.96 جنيه للكيلو.

ويتراوح سعر كيلو الكوسا اليوم ما بين 13.52 جنيه: 17:00جنيه .

أسعار الطماطم اليوم

سجيل سعر كيلو الطماطم اليوم بمتوسط حوالي 11.7 جنيه.

وتم تسجيل سعر البامية اليوم بمتوسط حوالي 38.95 جنيه للكيلو.

وسجيل سعر كيلو الملوخية اليوم بمتوسط يبلغ حوالي 11.63 جنيه.

كما تم تسجيل سعر كيلو اللفت بحوالي 6.13 جنيه في المتوسط.