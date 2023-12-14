كله بالأوراق الرسمية “بشرى سارة لأصحاب الأملاك “زيادة الإيجارات القديمة بالقانون” أدنى إيجار 1000 جنية

ازدادت عمليات البحث في الأيام الأخيرة الماضية عن موعد تطبيق زيادة الإيجارات القديمة بالقانون وذلك بالتزامن مع اقتراب بداية العام الميلادي الجديد حيث تم اتخاذ قانون بشأن زيادة الإيجار القديم بنسبة 15% سنويًا بداية من شهر مارس 2023 ، ومن الجدير بالذكر ان ذلك لم ينطبق حتى الآن على الشقق غير الإيجار السكني المستخدمة في أعمال خاصة لغير الغرض السكني ، وخلال السطور القادمة نكشف عن موعد تطبيق زيادة الإيجارات القديمة بالقانون.

موعد تطبيق زيادة الإيجارات القديمة بالقانون

انتشرت الكثير من الأخبار في الفترة الاخيرة الماضية عن موعد تطبيق زيادة الإيجارات القديمة بالقانون وذلك حسب قرار مجلس النواب خلال شهر يناير الماضي ، وذلك بزيادة نسبة الإيجارات القديمة لتصل إلى 15% لجميع سكان الايجار القديم أو الإخلاء ، وذلك بزيادة 15 % على قيمة الايجار منذ بداية شهر مارس 2023 وتستمر الزيادة في بداية شهر مارس كل عام حتى شهر مارس 2027 ، وعلى ذلك فإن موعد تطبيق زيادة الإيجارات القديمة بالقانون يكون خلال شهر مارس 2024 بنسبة 30% لجميع سكان الايجار القديم.

ما هي تعديلات قانون الإيجار القديم؟

بعد معرفة موعد تطبيق زيادة الإيجارات القديمة بالقانون يبحث الكثير من المواطنين عن تعديلات قانون الإيجار القديم والذي تم تطبيقه بموافقة مجلس النواب ورئيس الجمهورية في بداية العام الجاري وذلك على جميع المواطنين المستأجرين بغير غرض سكني ، وذلك بزيادة الايجار القديم بنسبة 15% في شهر مارس من كل عام حتى نهاية عام 2027.