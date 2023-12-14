شروط دعم سند محمد بن سلمان 1445 وقيمة دعم البرنامج للمستفيدين

يعد برنامَج دعم سند من أقوى برامج الدعم في السُّعُودية، والذي قام بتقديم دعم بصور متعددة للمقبلين على الزواج والعاطلين والأسر الفقيرة ومحدودة الدخل، وحتى يتم التوزيع بصورة شاملة لجميع الحالات المحتاجة للدعم، وأن يقدم الأشد احتياجًا، وضع القائمون على البرنامَج شروط ومعايير يتم توزيع الدعم من خلالها، وكذلك حدد قيمة الدعم بناء على معايير، نتعرف من خلال مقالنا على هذه الشروط والمعايير.

شروط برنامَج سند محمد بن سلمان 1445

تشتمل شروط برنامَج سند محمد بن سلمان على التالي:

يشترط أن يكون المستفيد من دعم سند سعودي الجنسية. كما يجب أن يكون مقيمًا إقامة دائمة في المملكة العربية السُّعُودية. يشترط أن يكون عمر الزوج يتراوح ما بين 21 و40 عامًا، في حين عمر الزوجة يتراوح ما بين 18 و40 عامًا. ولابد أن يكون هذا الزواج هو الأول للمستفيد من الدعم. يشترط أن يكون المستفيد حاصل على الثانوية العامة بحد أدنى. لا يزيد الدخل الشهري للزوج عن 4000 ريال سعودي. المهر المتفق عليه لا يزيد عن 50 ألف ريال سعودي. تجاوز دورة الوعي المالي بنسبة نجاح لا تقل عن 60%.

عند توفر هذه الشروط حينها يحق للمستفيد أن يقدم طلب للحصول على دعم سند محمد بن سلمان، كما أن البرنامَج يدعم العاطلين عن العمل لحين تأهيلهم وحصولهم على عمل.

ما هو قيمة دعم برنامَج سند محمد بن سلمان؟

برنامَج دعم سند كان الأصل الذي تأسس البرنامَج من أجله هو تشجيع الشباب على الزواج، وتوفير لهم الدعم الذي يجعلهم قادرين على الزواج، لذلك فإن دعم البرنامَج لمن تحقق فيه الشروط يبلغ 20 ألف ريال غير مستردة، كما أن للبرنامج الآن صور أخري من الدعم لغير المتزوجين يمكنك التواصل مع القائمين على البرنامَج من خلال الرَّقْم الموحد: 920033555 لمتابع التفاصيل.