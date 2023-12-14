افرحوا هتاكلو فراخ كثير.. أسعار الدواجن اليوم الخميس 14 ديسمبر 2023 بكم كرتونة البيض

تتوفر العديد من السلالات الداجنة في مختلف الأسواق المحلية وتعتبر من أهم مصادر الغذاء التي تحرص الجهات المعنية على تنمية القطاع الخاص بها وتلبية احتياجات الأسواق الاستهلاكية منها، وفي هذا التقرير نذكر أهم ما توقعه خبراء شعبة الدواجن فيما يخص استقرار أسعار دجاج من كل أنواعه، وما هي المؤشرات المتوقعة للدواجن وأسعارها في الأسواق المحلية.

أسعار الدواجن اليوم الخميس 14 ديسمبر 2023

لا تزال أسعار الدواجن من كافة الأنواع متاحة في السوق المحلية بنفس السعر والمؤشرات التي جاءت لها منذ بداية التداولات اليوم ويتوقع لأسعارها أن تكون مستقرة حتى يوم غد الخميس حيث تعتبر كل السلالات الداجنة من كافة الأنواع المتوفرة بالأسواق متاحة بأسعار متراجعة عن التكلفة السعرية التي بدأت بها منذ بداية منتصف الشهر الماضي وفيما يلي أسعار أهم وأشهر أنواع الدواجن في السوق الاستهلاكية والتي تسجل نسب أعلى في المبيعات.

سعر الدواجن البيضاء

يتوقع أن يكون هناك استمرار في استقرار أسعار الدواجن البيضاء اليوم الأربعاء مع الاستمرار في ثبات أسعار كل أنواع الدواجن ومن بينها الدواجن البيضاء ومن خلال البورصة نجد أن السعر للدجاج الأبيض يتوقع له الاستقرار على سعر 64 جنيه للكيلو في المزارع، وسعرها في المحلات للكيلو جرام يسجل مبلغ 70 جنيه مصري وفي بعض المناطق سعر الكيلو يسجل 69 جنيه مصري.

سعر الدواجن الأمهات والساسو

الدجاج الساسو والأمهات من بين أهم نوعيات الدواجن الأكثر مبيعًا وطلبًا في السوق المحلية، وسعر 1 كجم من الدواجن الأمهات 55 جنيه مصري في المزرعة وسجل البورصة سعر 57 جنيه مصري للكيلو من لحوم الدواجن الأمهات، ويتوقع يوم غد أن تسجل قيمة سعر الكيلو من الدواجن الساسو 80 وحتى 81 جنيه مصري في المحلات.

سعر الدواجن البلدي

الدجاج البلدي اليوم يسجل قيمة وسعر للكيلو جرام يعادل 110 جنيه مصري في البورصة، وسعر المحلات سجل اليوم مبلغ يعادل 120 جنيه مصري ويتوقع أن تثبت قيمة سعر الكيلو منه حتى يوم غد.

سعر الكتاكيت اليوم

يتوقع أن يكون سعر الكتكوت الأبيض غدا 23 جنيه مصري، وسعر الكتكوت الساسو 18 جنيه والبلدي الحر من 10 وحتى 11 جنيه مصري.