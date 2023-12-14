تردد القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والأهلي في كأس العالم للأندية 2023 على نايل سات

تردد القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والأهلي في كأس العالم للأندية 2023، منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس 14 ديسمبر نلاحظ ارتفاع في البحث عن القنوات المجانية والمفتوحة على نايل سات التى تنقل مباراة الاتحاد السعودي ضد فريق الأهلي، حيث تعتبر تلك الجولة ضمن منافسات كأس العالم للأندية ويترقب انطلاق صافرتها ملايين الجمهور من جميع الدول.

حيث تعبر تلك المباراة من المباريات المهمة بالنسبة للاتحاد الأهلي وكل خطوة يخطوها الفريقين تحسب لهم ومن يستطيع استحواذ الأهداف سوف يكون لديه فرصة ذهبية للوصول إلى إياب الربع النهائي ويكون ضمن صفوف الفائزين، تابعوا الفقرات التالية لمعرفة تردد القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والأهلي في كأس العالم للأندية 2023.

تردد القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والأهلي في كأس العالم للأندية 2023

العد التنازلي على لقاء الأهلي أمام فريق الاتحاد قد بدأ وغداً الجمعة الموافق 15-12-2023 سوف يتوجه الفريقين إلى ارضية ملعب الجوهرة المشعة لخوض منافسة هذا اللقاء، وسوف يتم نقل البث الحي المباشر عبر قناة ssc hd1 وعبر منصة شاهد vip والآن يمكنكم ضبط القناة على الجهاز من خلال الرموز التالية

التردد: 12523.

القمر الصناعي: نايل سات.

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

معدل الترميز: 27500.

تردد قناة ssc على عرب سات

التردد: 12380.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 27500.

موعد مباراة الاهلي والاتحاد

يأمل الأهلي والإتحاد أن يحافظون على تلك الفرصة لأن الوصول إلى كأس العالم للأندية فرصة لن تتكرر كثيراً، وهذا ما يجعل كلا الفريقين على تمسك كبير بها ويستعدون إليها منذ عدة أيام لكي يشهد اللقاء بين الاتحاد ونظيره الأهلي مواجهة ومنافسة نارية، 24 ساعة فقط وسوف تنطلق صافرة حكم اللقاء في مباراة الأهلي والاتحاد الجولة الثاني من كأس العالم للأندية 2023 في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مصر، وفي تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت السعودية والساعة العاشرة مساءً حسب توقيت الإمارات.