موعد امتحانات الشهادة السودانية 2023-2024 جميع الفرع علمي وأدبي

موعد امتحانات الشهادة السودانية 2023-2024، ينشغل الطلبة والطالبات لمعرفة موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول بعد التأجيل، ولذلك امتحانات الشهادة السودانية هي الشغل الشاغل الآن وضمن عمليات البحث الرائجة على جوجل، كان من المقرر أن تعقد امتحانات الشهادة السودانية منذ فترة لكن قامت وزارة التربية والتعليم السودانية بالإعلان رسمياً عن تأجيل الامتحانات بسبب الأوضاع الأمنية الغير مستقرة التي تتعرض لها البلاد.

لكن خلال الساعات الماضية تم تحديد مواعيد امتحانات الشهادة السودانية في جميع الولايات ولجميع الفروع العلمي والأدبي وعلى الطلاب الاستعداد من الآن كي يحققون ما يريدون من أعلى نسب النجاح وتعويض السنوات الدراسية الماضية، اليوم عبر موقعنا البديل ننشر لسيادتكم موعد امتحانات الشهادة السودانية 2023-2024 ابقوا معنا.

موعد امتحانات الشهادة السودانية 2023-2024

بدأت وزارة التربية والتعليم السودانية بوضع كامل الاستعدادات لامتحانات الشهادة السودانية، ومن المقرر أن تعقد امتحانات الشهادة السودانية شهر يونيو 2024، مما أكدت الوزارة أن نسب تسجيل الطلاب لامتحانات الشهادة الثانوية العامة للعام الجاري مرتفعة عن السنة الماضية ووصل نحو 536,614 ألف طالب وطالبة، كما قامت الوزارة بتجهيز مراكز الامتحانات على مستوى الجمهورية السودانية ووصل عددهم 4252 مركز، كما يتم وضع إجراءات أمنية مشددة لعدم حدوث أي مشاكل طوال فترة الامتحانات، وتطبق إجراءات أمنية للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب جميعاً كي يؤدون الامتحانات بشكل هادئ ومستقر.

جدول امتحانات الثانوية العامة السودان 2024