رسميًا صرف زيادة جديدة وعاجلة لأصحاب المعاشات بنسبة 40% في هذا الموعد.. تعرف على الفئات المشمولة بالقرار

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي بيان مهم منذ الساعات القليلة الماضية وبالتحديد يوم الثلاثاء الذي وافق تاريخ 12 ديسمبر 2023، بشأن صرف زيادة جديدة وعاجلة لأصحاب المعاشات بنسبة 40% لجميع المستحقين للراتب تكافل وكرامة، وقد صرحت وزارة التضامن في بيان خاص بها شاركته للمواطنين على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك موعد صرف زيادة معاشات شهر ديسمبر الجاري موضحة الفئات المستحقة.

زيادة جديدة وعاجلة لأصحاب المعاشات بنسبة 40%

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي في بيان خاص بها أن منافذ صرف المعاشات متنوعة ومنتشرة في مختلف محافظات جمهورية مصر العربية، والجدير بالذكر أن الوزارة تستعد خلال الفترة الحالية لإيداع زيادة المعاشات لكافة الفئات المستحقة من برنامج تكافل وكرامة وذلك من الجمعة القادم الموافق 15 ديسمبر 2023، وتجدر الإشارة أن وزارة التضامن الاجتماعي قد أفادت أن هذه الزياة تشمل القيمة المقررة في شهر أبريل بمعدل 25%، أما الزيادة الثانية التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي تم صرفها بداية من أكتوبر الماضي لمساعدة المواطنين على مواجهة الآثار السلبية الأزمة الاقتصادية العالمية.

زيادة المعاشات 2023

أشارت وزارة التضامن الاجتماعي عن قيامها بتشكيل لجان ميدانية في جميع منافذ صرف المعاشات بهدف مساعدة المستحقين من الحصول على الزيادة، مع التوجيه بوضع حدود قصوى من الأموال في ماكينات الصرف الآلي بهدف تمكين ما يتجاوز 5 مليون مواطن مستحق المعاش تكافل وكرامة من صرف المستحقات المالية الشهرية الخاصة بهم مضافًا لها مبلغ الزيادة الجديدة، والجدير بالذكر أن وزارة التضامن الاجتماعي قد أكدت أنها ستطبق جميع الإجراءات الوقائية لمواجهة التحديات المختلفة.

كم يبلغ معاش تكافل وكرامة؟

بلغت قيمة زيادة معاش تكافل وكرامة هذا العام 2023 إلى 40% بتوجيه رئاسي، وبالتالي أصبح راتب تكافل من 450 إلى 630 جنيه أما معاش كرامة وصل إلى 490 جنيه، والجدير بالذكر أن الشروط المحددة للاستفادة من المعاش الشهري تكون كما يلي: