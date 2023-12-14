رابط التسجيل في الدعم الاجتماعي المباشر في المغرب بالشروط المطلوبة للحصول على الدعم

العديد من المتقدمين يرغبوا التعرف على كيفية التسجيل في الدعم الاجتماعي المباشر في المغرب للحصول على الدعم حيث تقدم دولة المغرب المساعدات المالية والعينية شهرياً للفئات المستحقة لتحسين المستوى المعيشي وتلبية الاحتياجات الخاصة لهم وتساعدهم في سداد الاقساط والديون بجانب تحقيق طلبات الأسرة في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد ويجب على المتقدم للحصول على الدعم الإجتماعي أن تنطبق عليه الشروط التى حددتها دولة المغرب حتى يستحق هذا الدعم في دولة المغرب.

رابط التسجيل للحصول على الدعم الاجتماعي المباشر في المغرب

قم بالذهب الى الموقع الإلكترونى الرسمى بالدعم الاجتماعي المباشر للمغرب

سجل البيانات المطلوبة الموجوده على بطاقتك.

كتابة جميع البيانات المطلوبه بشكل صحيح مثل رقم الهاتف تاريخ الميلاد وهكذا.

بعد التأكد من ملئ جميع الخانات المطلوبة نقوم بالنقر على أيفونة إرسال طلب.

بعد التأكد من جميع البيانات المكتوبة ستصلك رسالة ستحدد موقف طلبك اذا كان بالقبول أو الرفض.

شروط التقديم على الدعم الاجتماعي المباشر

يجب ان يكون المتقدم حاصل على الجنسية المغربية.

كذلك يجب تقديم المستندات الخاصة بالموقف المالى للعائلة.

يجب على المتقدم ان يكون مقيد فى كشوف السجل التجارى.

أن يكون مقدم الطلب مقيم إقامة كاملة بدولة المغربيجب على المتقدم تقديم الأوراق التى تثبت إعاقته .

المستندات المطلوب تقديمها للحصول على الدعم الإجتماعي المباشر