“خلي بالك انت مش ناقص”.. فصل الموظفين نهائياً عن العمل بقرار صادم من الحكومة في حالة ارتكاب هذه الحالات وفقاً لقانون العمل الجديد 2023 + دفع غرامة 200 ألف جنيه

تسعى الحكومة المصرية على مكافحة الفساد وتعزيز استقرار البلاد وذلك من خلال إصدار العديد من القرارات التي تردع المفسدين وكل من يرغب بخراب البلاد ومن أبرز هذه القرارات قرار فصل الموظف نهائي من عمله وفرض غرامة مالية كبيرة على من يخالف القوانين لهذا يريد الكثير من الموظفين معرفة الحالات التي تؤدي إلى الفصل من العمل بشكل نهائي وهذا هو حديثنا في ذلك المقال.

أسباب فصل الموظف نهائي عن العمل

يتساءل الكثير من العاملين بالدولة عن الأسباب التي تؤدي إلى الفصل من العمل نهائيا، حيث أوضحت الحكومة المصرية هذه الأسباب وفقا لما جاء في قانون العمل الجديد 2023 والتي جاءت على النحو التالي:

في حالة قيام الموظف ارتكاب سلوك مخل بالشرف والأخلاق داخل العمل.

إذا قام الموظف ارتكاب سلوك غير لائق.

في حالة إثبات أن الموظف يتعاطى أي نوع من انواع المواد المخدرة أو الكحوليات أثناء أداء عملة وذلك بعد إجراء التحاليل اللازمة.

في حالة غياب الموظف عن العمل لمدة خمسة عشر يوما متتالية أو ثلاثين يوما غير متتالية بدون وجود عذر لهذا الغياب.

الفصل من العمل مع فرض غرامة مالية

حرصت الحكومة المصرية على إصدار قانون العمل الجديد 2023 من أجل مكافحة الفساد في الدولة من خلال فرض العقوبات الصارمة على العاملين لهذا يتساءل عدد كبير من العاملين في الدولة عن المخالفات التي تؤدي إلى الفصل عن العمل وفرض غرامة مالية الأمر الذي جعل الحكومة المصرية تقوم الإجابة على هذا السؤال مشيرة إلى أنه يتم فصل الموظف بشكل نهائي عن العمل وإلزامه دفع غرامة مالية تبلغ قيمتها 200 ألف جنية مصري ومنعة بصورة نهائية عن العمل في أي هيئة الحكومية وذلك في حالة إثبات أن المواطن يتعاطى المواد المخدرة أثناء أداء عمله.