“فرحة كبيرة للمواطنين”.. حقيقة إضافة 100 جنيه على بطاقة التموين الوزارة توضح وما هي أسعار السلع التموينية.. اعرف حقك
تحرص وزارة التموين والتجارة الداخلية على توفير السلع الغذائية والخبز للمواطنين بأسعار مخفضة مساعدتهم على أعباء الحياة حيث تقوم الوزارة كل فترة إعطاء المواطنين منح مجانية، لهذا انتشر الأيام السابقة على صفحات التواصل الاجتماعي خبر يفيد قيام وزارة التموين والتجارة الداخلية إضافة 100 جنيه على بطاقة التموين الأمر الذي جعل العديد من حاملي البطاقات التموينية معرفة حقيقة هذا الخبر وهو ما سنتعرف عليه في هذا المقال.
حقيقة إضافة 100 جنيه على بطاقة التموين
يريد الكثير من مواطني جمهورية مصر العربية المالكين للبطاقات التموينية معرفة حقيقة خبر قيام وزارة التموين والتجارة الداخلية إضافة 100 جنية مصري على بطاقة التموين وذلك بعد أن تداول عدد من الأفراد هذا الخبر على منصات التواصل الإلكترونية الأيام السابقة، لهذا أوضحت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن هذا الخبر ليس صحيحا وما هو إلا مجرد شائعات تتناقلها الأفراد بين بعضهم مؤكدة الا أنه في حالة إصدار مثل هذا القرار فإن الوزارة من سوف تقوم الإعلان عنه بصورة مباشرة مشيرة إلى أن نصيب الفرد في بطاقة التموين ما زال قيمته كما هو 50 جنيه دون وجود أي زيادة.
أسعار السلع التموينية
حددت وزارة التموين والتجارة الداخلية أسعار السلع التموينية والتي جاءت على النحو التالي:
- سعر كيلو السكر 12.60 جنيه.
- سعر زجاجة الزيت زيت خليط وزن 800 مللي 30 جنيهًا.
- سعر كيس المكرونة وزن 400 جم 5 جنيه.
- سعر المسلى صناعي وزن 800 جم 36 جنيهًا.
- سعر العدس المجروش وزن 500 جم 21 جنيهًا.
- سعر کیس ملح طعام 300 جم 25 جنيه.
- سعر اللبن الجاف 125 جم 5 جنيه.
- سعر الطحينة البيضاء ظرف 140 جرامًا 75 جنيه.
- سعر المربى أنواع 350 جرامًا 16 جنيهًا.
- سعر علبة التونة المفتتة وزن 140 جرامًا 18 جنيهًا.
- سعر كيلو الدقيق المعبأ ورقي أو بلاستيك 00 جنيه.
- سعر القهوة سريعة الذوبان 18 جم 4 جنيهات.
- سعر علبة مرقة دجاج 6 جنيهات.
- سعر البسكويت يوليوز سادة بجنيه ونصف.
- سعر البسكويت يوليوز ويفر بأنواعه 75 جنيه.
- سعر البسكويت تومورو أنواع 3 جنيهات.
- سعر كيس الصلصة وزن 300 جم 8 جنيهات.
- سعر باكو الشاي ناعم وزن 40 جم 5 جنيهات.
- سعر علبة البسكويت بوو بأنواعه 75 جنيه.