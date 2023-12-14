“فرحة كبيرة للمواطنين”.. حقيقة إضافة 100 جنيه على بطاقة التموين الوزارة توضح وما هي أسعار السلع التموينية.. اعرف حقك

تحرص وزارة التموين والتجارة الداخلية على توفير السلع الغذائية والخبز للمواطنين بأسعار مخفضة مساعدتهم على أعباء الحياة حيث تقوم الوزارة كل فترة إعطاء المواطنين منح مجانية، لهذا انتشر الأيام السابقة على صفحات التواصل الاجتماعي خبر يفيد قيام وزارة التموين والتجارة الداخلية إضافة 100 جنيه على بطاقة التموين الأمر الذي جعل العديد من حاملي البطاقات التموينية معرفة حقيقة هذا الخبر وهو ما سنتعرف عليه في هذا المقال.

حقيقة إضافة 100 جنيه على بطاقة التموين

يريد الكثير من مواطني جمهورية مصر العربية المالكين للبطاقات التموينية معرفة حقيقة خبر قيام وزارة التموين والتجارة الداخلية إضافة 100 جنية مصري على بطاقة التموين وذلك بعد أن تداول عدد من الأفراد هذا الخبر على منصات التواصل الإلكترونية الأيام السابقة، لهذا أوضحت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن هذا الخبر ليس صحيحا وما هو إلا مجرد شائعات تتناقلها الأفراد بين بعضهم مؤكدة الا أنه في حالة إصدار مثل هذا القرار فإن الوزارة من سوف تقوم الإعلان عنه بصورة مباشرة مشيرة إلى أن نصيب الفرد في بطاقة التموين ما زال قيمته كما هو 50 جنيه دون وجود أي زيادة.

أسعار السلع التموينية

حددت وزارة التموين والتجارة الداخلية أسعار السلع التموينية والتي جاءت على النحو التالي: