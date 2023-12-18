الحق نفسك وارمية بسرعة”.. غرامة 100 ل 300 جنية لو موجود داخل السيارة في قانون المرور الجديد ..مترجعش تندم وتقول معرفش

أعلنت الحكومة المصرية أنه وفقا لقانون المرور فإن هناك مجموعة من الأشياء في حاله تواجدها داخل سيارة المواطن فإنها تعرضه إلى دفع غرامة مالية كبيرة لهذا يتساءل عدد كبير من المواطنين عن هذه الأشياء وهو ما سنتعرف عليه خلال هذا المقال بالإضافة إلى عدد من المعلومات الأخرى.

غرامات مخالفات المرور الجديدة

يرغب العديد من المواطنين من كافة أنحاء جمهورية مصر العربية معرفة الغرامات التي فرضها قانون المرور الجديد والتي جاءت على النحو التالي:

تفرض غرامة مالية تتراوح قيمتها ما بين 100 الى 500 جنيه مصري في حالة عدم قيام المواطن اتباع تعليمات رجال المرور.

يمكن أن تسحب الرخصة القيادة الخاصة بالمواطن في حالة عدم دفع مبلغ التصالح المقدر ب 50 جنيه مصري.

تفرض على المواطن غرامة مالية تتراوح قيمتها ما بين 200 إلى 2000 جنيه مصري في حالة ترك المواطن السيارة في مكان يؤدي إلى تعطل حركة المرور.

يفرض على المواطن غرامة مالية بقيمة 390 جنية مصري في حالة عدم وجود طفاية حريق داخل السيارة.

لا تترك هذا الشيء في سيارتك حتى لا تتعرض لدفع غرامة مالية

اَضحت الحكومة المصرية أنه وفقا لقانون المرور أنه في حالة قيام المواطن تركيب أو وضع زجاج فامية داخل سيارته أو تركيب ملصقات تعمل على اخفاء ملامح السيارة فإنه يفرض عليه غرامة مالية تتراوح قيمتها ما بين 100 إلى 300 جنية مصري لهذا تنصح الحكومة المواطنين من عدم مخالفة ما ينص عليه قانون المرور والالتزام باللوائح المرورية حتى لا يتم التعرض للعقوبات.