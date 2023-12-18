هتبني ليك وعيالك”.. رسوم تراخيص البناء الجديدة علي الأراضي الزراعية في قانون البناء الجديدة 2023

قامت الحكومة المصرية الإعلان عن فتح تراخيص البناء الجديدة في بعض المحافظات والمدن والقرى وذلك بعد أن تم إغلاقه فترة من الوقت موضحة الرسوم الخاصة بهذه التراخيص والشروط البناء لهذا يتساءل عدد كبير من المواطنين عن هذه الرسوم وهو ما سنتحدث عنه في مقالنا هذا إلى جانب بعض من المعلومات الأخرى.

رسوم تراخيص البناء الجديدة

أعلنت الحكومة المصرية عن رسوم تراخيص البناء الجديدة وفقا لمشروع قانون البناء الموحد وذلك بعد أن تساءل عدد كبير من الأفراد عن هذه الرسوم والتي جاءت على النحو التالي:

رسوم الموافقة الأولية والتي تقدر بمبلغ مالي لا يتجاوز 2000 جنيه مصري كحد أقصى يقوم المواطن دفعها وذلك من أجل الحصول على الموافقة على الموقع من الناحية التخطيطية وتقديم كافة البيانات والمتطلبات الضرورية من أجل اعداد مشروعات البناء أو الإنشاء أو التقسيم.

رسوم الفحص والاعتماد والخدمات حيث يدفع المواطن مبلغ لا يزيد عن جنيهًا واحدًا لكل متر مربع من مساحة الأرض المخصصة للمشروع، بحد أقصى قدره 200,000 جنيه مصري رسوم الفحص والاعتماد والخدمات الأخرى التي لها صلة بمشروعات التقسيم.

رسوم البناء والتي تختلف وفقا لكل من نوع البناء وموقعه حيث تشمل هذه الرسوم على كل من رسوم المكتب الهندسي، أقساط التأمين الاجتماعي بنسبة 5% من تكلفة البناء، رسم تحسين بقيمة جنيه لكل متر من الطابق الأرضي أو مساحة الأرض، رسم تصاريح الهندسة بقيمة 700 جنيه، 200 جنيه شهادة متغير المساحة وفقا للمساحة.

الأوراق المطلوبة لاستخراج تراخيص البناء

هناك عدد من الأوراق التي يجب على الأشخاص إحضارها من أجل استخراج تراخيص البناء ومن أهم هذه الأوراق ما يلي: