هيتسحب العداد وهتدفع غرامة 10000 جنيه”.. تحذير من شركة الكهرباء شديد اللهجة لأصحاب العدادات القديمة بشأن سحب العداد لهذة الحالات 

قامت وزارة الكهرباء والطاقة الفترة الماضية الإعلان عن عدد من الحالات التي إذا قام المواطن ارتكابها فإنه يتم فصل التيار الكهربائي عنه وسحب العداد منه بشكل نهائي لهذا يرغب العديد من مالكي العدادات الكهربائية معرفة هذه الحالات وهو ما سنتعرف عليه في هذا المقال بالإضافة إلى بعض من المعلومات الأخرى.

حالات سحب العدادات الكهربائية

يتساءل عدد كبير من مواطني جمهورية مصر العربية المالكين للعدادات الكهربائية عن حالات سحب العدادات الكهربائية التي أعلنت عنها وزارة الكهرباء والطاقة، لهذا قامت الوزارة الإجابة على هذا السؤال مؤكدة على أن هذه الحالات تتمثل في الآتي:

إذا رغب المواطن في عدم أو بناء المكان الذي يتواجد فية العداد حيث أنه في هذه الحالة يجب على المالك أن يقوم التبليغ من أجل عمل مقايسة جديدة ورفع العداد.

في حالة قيام الشخص تقديم طلب رفع العداد بسبب ترك المنزل لأسباب منها السفر مثلا.

في حالة حدوث عطل في العداد بشكل متعمد ولم يتم الإبلاغ عنه.

إذا قام الشخص تغيير الممارسة في عداد الكهرباء دون إبلاغ السلطات بذلك.

نصائح للحد من فاتورة الكهرباء الشهرية

هناك مجموعة من النصائح التي يجب على الأفراد اتباعها من أجل الحد من فاتورة الكهرباء الشهرية ومن أبرز هذه النصائح ما يلي: