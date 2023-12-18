بعد ارتفاعة الي 40 جنيهًا أسباب ارتفاع سعر البصل وموعد الانخفاض

تشهد البلاد هذه الفترة ارتفاع في أسعار البصل بكل انواعه الأمر الذي جعل مجلس الوزراء يقوم بإصدار الكثير من القرارات الهامة من أجل ضبط الأسواق وتوفير السلع الغذائية للمواطنين ومن بين هذه القرارات استمرار منع تصدير البصل للخارج حتى يوم 30 مارس لعام 2024 لهذا في ذلك المقال سوف نتحدث عن هذا الأمر إلى جانب عدد من المعلومات الأخرى.

أسباب ارتفاع سعر البصل

يتساءل العديد من مواطني جمهورية مصر العربية عن أسباب ارتفاع البصل لهذا قام وزير الزراعة الإجابة على هذا السؤال مشيرا إلى أن سبب ارتفاع سعر البصل هو العروة الموسمية مشيرة إلى أن وزارة الزراعة تبحث عن بدائل والسان من أجل تخطى هذه الفترة وتخفيض مدتها متوقع أن هذه الأزمة سوف يتم الانتهاء منها خلال بالكثير خمسة عشر يوما.

كما أكد سيادته على أن أسعار الأشياء تحكمها عناصر التكلفة والتي تتمثل في كل من الأسمدة وإيجار الأرض والعمالة والتي تسبب جميعها ارتفاع الأسعار.

موعد انخفاض سعر البصل

يرغب الكثير من المواطنين معرفة الموعد الذي يتم فيه خفض سعر البصل الأمر الذي جعل نقيب الفلاحين حسين ابو صدام يشيد بقرار مجلس الوزراء والي يمنع تصدير البصل إلى البلاد حتى يعود سعرة إلى الطبيعي وذلك من أجل الحفاظ على التوازن بالأسواق موضحا أنه من المتوقع أن يتم خفض سعر البصل خلال الأيام القليلة السابقة وذلك بسبب زيادة المعروض منه بعد القيام غلق باب التصدير لفترة محددة، مؤكدا على أن محصول البصل المقور يظهر في كل من شهر يناير وفبراير الأمر الذي يؤدي إلى تخفيف الأزمة التي يعاني منها المواطنين هذه الأيام.

واكد ابو صدام أن هناك العديد من الأسباب التي أدت إلى ارتفاع سعر البصل الفترة الأخيرة والتي من أهمها تصدير كميات كبيرة من البصل هذا العام على الرغم من أن المساحة المزروعة من البصل هذا العام أقل بكثير من الأعوام السابقة.